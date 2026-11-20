El economista Gonzalo Bernardos ha avisado sobre lo que ocurrirá en el próximo año 2029 con las pensiones, ya que, según el profesor de economía de la Universidad de Barcelona, se contabilizarán muchas más jubilaciones que la media anual. Todo ello se debe a la llegada a la edad de jubilación de los baby boomers españoles, que durante la próxima década aterrizarán en el sistema de pensiones de la Seguridad Social y pondrán a prueba la maltrecha hucha de las pensiones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aviso sobre las pensiones de este experto.

Las pensiones siguen en el foco mediático mientras Pedro Sánchez va camino a la derrota en las próximas elecciones del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, como ha hecho durante toda su legislatura, ha hecho populismo con las pensiones buscando el público de los jubilados a la desesperada, vendiendo el viejo mantra de de que el Partido Popular congelará las pensiones en caso de victoria electoral. Lo que sí está claro es que las pensiones contributivas de millones de españoles subirán el próximo año 2027 conforme a la variación anual del IPC.

También es una certeza que a partir del 1 de enero la edad de jubilación se vuelve a retrasar conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. En este 2027, para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión habrá que acreditar 38 años y seis meses cotizados durante la vida laboral y los que no lleguen a estos parámetros tendrán que esperar hasta los 67 años. Esta será la primera vez que se llegue a este dígito hablando de jubilación y todo ello tiene un objetivo: mantener al mayor número de trabajadores cotizando a la Seguridad Social ante el aumento de la esperanza de vida y los millones de jubilados que están a punto de cumplir con los requisitos para acceder a una pensión.

Gonzalo Bernardos y el futuro de las pensiones

Es la pregunta del millón: ¿podrá soportar el sistema de pensiones la llegada de millones de baby boomers a la jubilación? Actualmente, de los 9,6 millones de pensionistas que hay en España, más de seis son beneficiarios de una pensión de jubilación en la que la TGSS gasta mensualmente 10.692,9 millones de euros, que en este mes de noviembre será por duplicado, ya que llega la paga extra de Navidad para los casi 10 millones de personas que reciben una pensión contributiva en nuestro país.

La Seguridad Social informó recientemente que entre los meses de enero y septiembre se contabilizaron 282.221 nuevas jubilaciones y en los próximos años estos números se incrementarán de forma significativa. Gonzalo Bernardos ha puesto el foco en el próximo año 2029, que será cuando se registre el pico de jubilados procedentes de la generación del baby boom. «El año en el que nacieron más españoles es en 1964, por lo que en 2029 habrá muchas jubilaciones», dijo recientemente en una intervención en un programa de La Sexta.

Este experto ha propuesto en varias ocasiones retrasar la edad de jubilación conforme al aumento de la esperanza de vida y también ha dejado una ídea encima de la mesa que tiene difícil apaño. «Que las personas cobren más y, gracias a esto, se puedan financiar mejor las pensiones. Los salarios en España son bajísimos», apuntó sobre los sueldos a la baja que reciben los españoles bajo el mandato de Pedro Sánchez, que parece cerca de su fin.