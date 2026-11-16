Gonzalo Bernardos, economista: «El poder adquisitivo de los españoles con convenio ha caído un 2,2% desde que gobierna Sánchez»

Gonzalo Bernardos se ha pronunciado sobre la pérdida del poder adquisitivo de los españoles desde que gobierna Pedro Sánchez. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha puesto cifras a esta pérdida: desde 2018 «el poder adquisitivo de los españoles con convenio ha caído un 2,2%». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho este experto económico sobre la pérdida de poder adquisitivo por parte de los españoles.

Uno de los grandes problemas de la España de Sánchez es que los trabajadores han ido perdiendo poder adquisitivo con el paso de los años. A pesar de que desde el Gobierno se vanaglorian con los datos de empleo, lo cierto es que el coste de la vida ha subido en los últimos tiempos en mayor proporción que los salarios y eso hace que muchos ciudadanos tengan serios problemas para llegar a final de mes. Y no digamos comprar una casa o alquilar una habitación. Este es el drama del país, que todo hace indicar que dejará el líder socialista el próximo 29 de noviembre.

La sentencia de Pedro Sánchez en el Gobierno puede ser el problema de la vivienda, pero hay que tener en cuenta que en los últimos años en España no solo ha subido el ladrillo. En los últimos diez años, la inflación acumulada es de un 33,3%, siendo la de este año una media del 4,9%. Por ello se explica la subida en los últimos años de productos de primera necesidad como son los alimentos, la energía o el combustible.

Gonzalo Bernardos y la pérdida de poder adquisitivo

Gonzalo Bernardos ha opinado recientemente en La Sexta sobre uno de los temas que van a estar encima de la mesa de cara a las próximas elecciones, la pérdida del poder adquisitivo de los españoles. «Hay que explicarle a los españoles por qué desde que está Pedro Sánchez, el poder adquisitivo de aquellos que están regidos por un convenio, ha bajado el 2,2%», comenzó diciendo en su intervención en la que señaló más responsables: «No le podemos echar la culpa a Pedro Sánchez solo. Se la podemos dar a la pandemia, en 2022 y 2023 a la guerra de Ucrania y Rusia y este año a Donald Trump».

«Es horrible gobernar sin presupuestos», afirmó un Gonzalo Bernardos que también se posicionó sobre la inflación. «Cuando sube el gas, suben muchos procesos industriales en términos de precios. Son más caros. Y cuando sube la gasolina, suben los transportes. Esto es un factor indiscutiblemente inflacionista para los alimentos», dijo.

Además, este experto en economía también predice una nueva subida de los precios. «Los propios alimentos también van a subir. Tenemos el fenómeno de El Niño, que a Europa le va a afectar poco, pero al resto del mundo sí le va a afectar más. Significa más sequías y a la vez más lluvias torrenciales. Esto es menos oferta», cuenta. «Tenemos a Rusia y a Ucrania que son dos gigantes alimentarios que están exportando por la guerra bastante menos. Esto es escasez y precios para arriba», argumentó.

«La electricidad hace que nuestro diferencial de inflación sea positivo e importante. Si a la electricidad se le aplica un tope, esto cambiará», contó como posible solución de cara a un invierno que se presenta duro a nivel energético.