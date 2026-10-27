Gonzalo Bernardos, economista experto en pensiones: «Nos vamos acercando a 2040 y no hay más remedio que jubilarse más tarde»

Gonzalo Bernardos se ha pronunciado sobre el actual sistema de pensiones en España ante los cambios que vienen con la jubilación en nuestro país. En 2027 se volverá a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, conforme dicta la ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona también ha opinado sobre los próximos movimientos con respecto a la edad de jubilación en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones de jubilación en España.

El 1 de enero llegan cambios con la edad de jubilación en España, mientras que las pensiones están encima de la mesa en el debate político antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. La ley 27/2011 establece que la edad de jubilación se retrasará hasta los 67 años en 2027 para las personas que no cumplan un mínimo de cotización de 38 años y seis meses durante la vida laboral. Los que sí lleguen a este mínimo sí que podrán retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión.

Gonzalo Bernardos se ha pronunciado recientemente sobre la viabilidad del sistema de pensiones teniendo en cuenta la llegada de millones de baby boomers que accederán a la jubilación durante estos años. Esto se une al aumento de la esperanza de vida, a la baja tasa de natalidad y a la tendencia de España a vivir con altas tasas de paro. Por ello, en los últimos tiempos se han tomado medidas para mantener al mayor número de personas cotizando en la Seguridad Social.

«Es absolutamente viable. Lo único que hay que hacer son algunos ajustes, que ya sea a trabajadores o a jubilados, no les gustarán», afirmó Gonzalo Bernardos en una intervención reciente en La Sexta. «Es un orgullo nuestro sistema de pensiones. No es un problema irresoluble, pero sí hay que hacer ajustes», dijo a la vez que dejó claro que estos cambios no tendrían que pasar por bajar las pensiones a los jubilados. «De ninguna de las maneras estoy de acuerdo en que se baje la pensión a los jubilados», contó.

Gonzalo Bernardo y las pensiones

«Hay personas de entre 55 y 57 años que están hartas de trabajar y quieren jubilarse, pero no es posible», afirmó Bernardos recientemente en unas declaraciones que recoge la web Business Insider España. Sobre estos trabajadores, el profesor de economía de la Universidad de Barcelona también dejó claro que «nos vamos acercando a 2040 y no hay más remedio que jubilarse más tarde».

Una de las medidas por las que apuesta este experto en economía pasa por retrasar la jubilación conforme a la esperanza de vida. Esto es algo por lo que ha apostado Alemania, que demorará la llegada a la jubilación por cada año adicional de esperanza de vida. Esta nueva normativa entrará en vigor en 2032, cuando acabe el actual modelo que demorará la edad de jubilación hasta los 67 años para los alemanes nacidos a partir de 1964. A partir de ahí y hasta 2041, la edad de jubilación irá ligada a la evolución de la esperanza de vida, que se calcula que sea de cada diez años en medio año. Todo ello hasta alcanzar los 70 años en 2092.

«Deberíamos retrasar la edad de jubilación, ya que ha aumentado la esperanza de vida y en la mayoría de los países europeos también se está haciendo», ha afirmado Gonzalo Bernardos. «Yo sí estoy de acuerdo, por la sencilla razón de que se vive más tiempo y, por tanto, en todos los países del mundo está aumentando la edad de jubilación, como mínimo en los principales», especificó sobre una medida que todo hace indicar que se implementará en España en los próximos meses.