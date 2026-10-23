¿Cuál es la pensión mínima con 15 años cotizados? Esta es la jubilación que te quedará en 2027

Cotizar 15 años es suficiente para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación, pero no debemos pensar que la vamos a cobrar íntegra. De hecho, quienes llegan al final de su vida laboral con ese tiempo trabajado sólo tienen reconocido el 50% de su base reguladora. Esto afecta, por ejemplo, a personas que han pasado varios años sin empleo, trabajadores con contratos de corta duración o quienes comenzaron a trabajar y cotizar más tarde de lo habitual. La cantidad que recibirán dependerá de lo que hayan cotizado a la Seguridad Social.

Para quienes piensen jubilarse en 2027, hay otro dato que deben conocer. A partir de enero, los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse por la vía ordinaria. Además, aunque con 15 años corresponda inicialmente la mitad de la base reguladora, quienes cobren una pensión baja podrán solicitar el complemento a mínimos, siempre que cumplan las condiciones económicas establecidas.

Cuánto se cobra de jubilación con 15 años cotizados en 2027

Lo primero que hay que saber es que la Seguridad Social no paga una cantidad fija por haber cotizado 15 años. Dos personas que hayan trabajado exactamente el mismo tiempo pueden terminar cobrando pensiones muy diferentes, dependiendo de las bases por las que hayan cotizado. La ley exige un mínimo de 5.475 días cotizados para acceder a la jubilación contributiva. Con ese periodo se reconoce el 50% de la base reguladora, que se calcula a partir de las cotizaciones del trabajador.

Para entenderlo, pensemos en alguien cuya base reguladora sea de 1.400 euros. Si se jubila con 15 años cotizados, le corresponderían inicialmente 700 euros mensuales. Otra persona con una base reguladora de 1.800 euros tendría derecho a 900 euros. Eso sí, haber trabajado 15 años no siempre es suficiente para conseguir la pensión. La Seguridad Social exige, con carácter general, que al menos dos años de cotización estén comprendidos dentro de los 15 anteriores a la jubilación. Existen particularidades para quienes acceden desde determinadas situaciones sin obligación de cotizar. No olvidemos que para 2027 también continuará la transición hacia el nuevo sistema de cálculo de la base reguladora, que permitirá comparar dos métodos y aplicar el más beneficioso para el futuro pensionista.

Esta es la pensión mínima que puedes cobrar con 15 años cotizados

Aquí conviene distinguir entre la cantidad que resulta de calcular la jubilación y las pensiones mínimas que establece el Gobierno. No son lo mismo, aunque muchas veces se confundan. Las cifras oficiales de 2027 todavía no se conocen. Para saber de qué cantidades estamos hablando, podemos utilizar como referencia las pensiones mínimas aprobadas para 2026. En el caso de los jubilados de 65 años o más, los importes son los siguientes:

1.256,60 euros al mes para quienes tienen un cónyuge a cargo . Son 17.592,40 euros anuales.

para quienes tienen un . Son 17.592,40 euros anuales. 936,20 euros mensuales para quienes no tienen cónyuge , equivalentes a 13.106,80 euros al año.

para quienes , equivalentes a 13.106,80 euros al año. 888,70 euros al mes para los pensionistas con cónyuge no a cargo. En total, 12.441,80 euros anuales.

Todas estas cantidades se distribuyen en 14 pagas, incluidas las dos extraordinarias. Ahora bien, una persona que haya cotizado únicamente 15 años no tiene garantizado el cobro de esas cifras. Para alcanzarlas, cuando su pensión calculada sea inferior, puede necesitar el denominado complemento a mínimos que es una cantidad adicional que concede la Seguridad Social a determinados pensionistas con ingresos reducidos. Para recibirla hay que cumplir los límites económicos establecidos y los demás requisitos legales, entre ellos los de residencia cuando correspondan. Por ejemplo, alguien a quien le corresponda una pensión de 650 euros podría cobrar más si reúne las condiciones para recibir ese complemento. Si tiene otros ingresos que superan el límite permitido, no podrá acceder a él.

La edad de jubilación cambia en 2027

Otro asunto que deben tener presente quienes sólo han cotizado 15 años es la edad a la que podrán jubilarse. Hasta hace unos años, cumplir 65 era suficiente para acceder a la jubilación ordinaria. Sin embargo, el calendario aprobado en la reforma de las pensiones ha ido retrasando progresivamente esa edad para quienes no acreditan carreras de cotización largas. Y actualmente, es decir, en 2026, los trabajadores que no llegan a los 38 años y tres meses cotizados deben esperar hasta los 66 años y diez meses. Pero a partir del 1 de enero de 2027, la edad ordinaria será de 67 años para quienes tengan menos de 38 años y seis meses cotizados. Los que alcancen ese periodo podrán seguir jubilándose a los 65. Así pues, si una persona sólo acredita 15 años de cotización, normalmente tendrá que esperar hasta cumplir los 67 para acceder a su pensión contributiva.

Qué ocurre si tienes menos de 15 años cotizados

Hay trabajadores que descubren al consultar su vida laboral que les faltan algunos meses para llegar al mínimo exigido. En esas circunstancias, puede ser conveniente estudiar si existe alguna posibilidad legal de completar las cotizaciones antes de solicitar la jubilación. Si finalmente no se alcanzan los 15 años, no se tendrá derecho a la pensión contributiva ordinaria.

La alternativa para quienes carecen de ingresos suficientes puede ser una pensión no contributiva de jubilación. Esta prestación exige tener al menos 65 años y cumplir los requisitos económicos y de residencia establecidos. Por eso merece la pena consultar el informe de vida laboral con antelación. A veces, unos meses de cotización pendientes pueden marcar la diferencia entre acceder a una pensión contributiva o tener que solicitar otra prestación.