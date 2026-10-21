Avalado por la Seguridad Social: así queda la tabla de la subida de las pensiones en enero de 2027 tras la confirmación del IPC

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado una subida progresiva durante la segunda mitad del año. Esta evolución ha situado la inflación interanual en niveles muy superiores a los previstos inicialmente, hasta acercarse al 4,9% en septiembre. Salvo que se produzca un cambio inesperado en los datos definitivos de octubre y noviembre, la Seguridad Social tendrá que afrontar, a partir del 1 de enero de 2027, una subida de las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente que se estima entre el 3,5% y el 3,6%.

Este incremento supondría un aumento considerable respecto a la revalorización aplicada en 2026, que fue del 2,7%, y generaría un gasto adicional de carácter estructural superior a los 8.000 millones de euros para las arcas del Estado.

Subida de las pensiones en 2027

La Ley 50/1997 establece que un Ejecutivo en funciones debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos, excepto cuando concurran circunstancias de urgencia o razones de interés general debidamente justificadas. Según Alfonso Muñoz, funcionario en la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones podría acogerse a esta excepción.

En cualquier caso, el porcentaje definitivo estará condicionado por el IPC de noviembre. El INE difundirá el indicador adelantado el 27 de noviembre, dos días antes de la votación, mientras que la cifra definitiva se conocerá el 15 de diciembre. Aun así, Muñoz calcula que las pensiones contributivas podrían subir alrededor de un 3,5%.

Una vez publicado ese dato, el Gobierno en funciones tendrá la posibilidad de aprobar el decreto antes de que se constituyan las nuevas Cortes, previstas para el 23 de diciembre, o hacerlo después. Para los pensionistas, si el decreto se aprueba durante la última semana de diciembre, la «nómina» de enero ya incorporará la subida. En cambio, si la medida se retrasa hasta enero o febrero, la Seguridad Social abonará en un único pago los atrasos correspondientes desde el 1 de enero. De este modo, los beneficiarios recibirán las cantidades que les correspondan sin perder dinero por el retraso en la aprobación.

Existe un precedente que conviene recordar. Tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, el Gobierno, que todavía permanecía en funciones, aprobó el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, para mantener provisionalmente las cuantías de las pensiones vigentes en 2019. Posteriormente, la subida del 0,9% se aprobó mediante el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020. Los atrasos correspondientes se abonaron junto con la nómina de febrero.

Cuantía

En 2026, la pensión máxima está fijada en 3.359,60 euros mensuales, con un límite anual de 47.034,40 euros. En cuanto a las pensiones mínimas, la jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo se sitúa en 17.592,40 euros anuales; sin cónyuge, en 13.106,80 euros, y con cónyuge no a cargo, en 12.441,80 euros. Para los menores de 65 años, la cuantía es de 17.592,40 euros con cónyuge a cargo y de 12.262,60 euros sin cónyuge. Por su parte, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares asciende a 17.592,40 euros al año, mientras que la pensión no contributiva alcanza los 8.803,20 euros anuales.

Si finalmente las pensiones contributivas suben un 3,5% en 2027, las cuantías aumentarían respecto a los importes de 2026. Con esta previsión, la pensión máxima pasaría de 3.359,60 a 3.477,19 euros mensuales, lo que supondría un límite anual de 48.680,60 euros. En el caso de las pensiones mínimas, la jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo subiría hasta los 18.208,13 euros anuales; sin cónyuge, alcanzaría los 13.565,54 euros, y con cónyuge no a cargo, los 12.877,26 euros. Para los menores de 65 años, la jubilación con cónyuge a cargo se situaría en 18.208,13 euros anuales, mientras que sin cónyuge ascendería a 12.691,79 euros. Por su parte, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares llegaría a 18.208,13 euros al año. La pensión no contributiva, si se aplicara también ese mismo incremento, alcanzaría los 9.111,31 euros anuales.

De aprobarse la subida del 3,5% en las pensiones contributivas en 2027, quienes cobren una pensión de 800 euros pasarían a recibir 828 euros, mientras que las personas con una prestación de 1.000 euros cobrarían 1.035 euros. En el caso de las pensiones de 1.200 euros, el importe subiría a 1.242 euros; las de 1.400 euros alcanzarían los 1.449 euros y las de 1.600 euros llegarían a 1.656 euros. Por su parte, quienes perciban 1.800 euros pasarían a cobrar 1.863 euros al mes, mientras que una pensión de 2.000 euros aumentaría hasta los 2.070 euros. Para las prestaciones de 2.200 euros, la nueva cuantía sería de 2.277 euros; para las de 2.400 euros, de 2.484 euros; para las de 2.600 euros, de 2.691 euros, y para las de 2.800 euros, de 2.898 euros. Finalmente, quienes cobren una pensión de 3.000 euros mensuales pasarían a recibir 3.105 euros, es decir, 105 euros más al mes.

¿Por qué todavía no hay una cifra definitiva? Desde la aprobación de la Ley 21/2021, las pensiones se revalorizan cada mes de enero en función de la inflación media interanual de los 12 meses comprendidos entre diciembre del año anterior y noviembre. Por tanto, todavía es necesario conocer los datos del IPC de octubre y noviembre para determinar el porcentaje exacto. La subida definitiva de las pensiones para 2027 se confirmará a mediados de diciembre, una vez que el INE publique los datos necesarios para realizar el cálculo.