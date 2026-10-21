Xabi Abat, abogado: «Te pasas toda la vida contribuyendo para la pensión de jubilación, pero en realidad es una estafa piramidal. No sabemos si lo llegaremos a cobrar»

Las pensiones de jubilación vuelven a estar en el centro de la polémica después de que Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, cuestionara el funcionamiento del sistema público español. El antiguo dirigente político considera que los trabajadores cotizan durante toda su vida pensando que ese dinero servirá para pagar su futura pensión, cuando en realidad se utiliza para abonar las prestaciones de quienes ya están jubilados. Rivera fue más allá y llegó a comparar este modelo con una estafa piramidal, unas palabras que han provocado la reacción del abogado Xabi Abat, muy conocido por sus vídeos sobre cuestiones legales en las redes sociales.

Abat ha dedicado una de sus publicaciones desde su cuenta de TikTok, @elabogadodeTiktok a comentar las declaraciones de Rivera, realizadas durante una entrevista en el podcast de José Elías. El abogado no comparte la comparación y considera que resulta incorrecta desde el punto de vista jurídico. Eso no significa que descarte posibles cambios en las pensiones, ya que reconoce que una futura reforma podría modificar las cantidades que cobrarán los trabajadores cuando se jubilen. Sin embargo, insiste en que el sistema cuenta con garantías legales y constitucionales que el exdirigente político no ha tenido en cuenta.

Xabi Abat responde a Albert Rivera por sus declaraciones sobre las pensiones

En el vídeo, Abat comienza criticando que algunos políticos eviten abordar determinadas cuestiones cuando están en el cargo y se muestren más contundentes cuando abandonan la política. A su juicio, resulta lamentable que no expresen entonces las mismas opiniones que defienden posteriormente. La polémica surge después de que Rivera comente en el vídeo y al comienzo de lo que va a decir de las pensiones que siempre hay un asesor que aconseja no tocar un tema como el de las pensiones porque «no conviene cabrear a los pensiones» . Sin embargo, el ex dirigente ya no está en política de modo que considera que ya puede expresar lo que piensa realmente y es cuando habla de cómo muchos ciudadanos creen que están ahorrando para su propia jubilación cuando, en realidad, sus aportaciones financian las pensiones que se pagan actualmente. También advierte de que una futura mayoría parlamentaria podría modificar las condiciones y reducir las prestaciones.

Abat coincide en que las reglas pueden cambiar, pero considera incorrecta la comparación utilizada por Rivera. «Decir que es una estafa piramidal, quizás sí que es una estafa, pero no es piramidal jurídica ni legalmente», explica, antes de desarrollar las diferencias entre ambos conceptos.

Por qué el abogado cree que las pensiones no son una estafa piramidal

El abogado recuerda que las estafas piramidales se basan en captar dinero de nuevos participantes mediante promesas que dependen de la llegada de otras personas. Según explica, ese funcionamiento no se corresponde con el sistema público español, que está regulado por ley y cuenta con mecanismos de financiación estatales. Para defender su postura, menciona el artículo 41 de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social. También hace referencia a la Ley General de la Seguridad Social y al principio de caja única, que permite gestionar conjuntamente los recursos destinados al pago de prestaciones.

Abat insiste en que las pensiones no dependen exclusivamente de las cotizaciones de los trabajadores. El Estado puede realizar aportaciones mediante los presupuestos públicos y dispone de otros instrumentos para atender las necesidades financieras del sistema. Por tanto, considera equivocado transmitir la idea de que los ciudadanos pueden perder automáticamente todas sus aportaciones porque se agote una supuesta cuenta destinada a pagar las pensiones. Además, el artículo 50 de la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.

¿Pueden cambiar las pensiones antes de llegar a la jubilación?

Abat reconoce que Albert Rivera tiene parte de razón cuando habla de los cambios que pueden sufrir las pensiones. Las leyes no son definitivas y un Gobierno, con el respaldo parlamentario necesario, puede impulsar reformas que afecten tanto a los trabajadores como a quienes están cerca de jubilarse. De hecho, las condiciones de acceso y la forma de calcular las prestaciones ya han cambiado en distintas ocasiones. Según explica el abogado, podrían modificarse las bases de cotización, las cantidades que se cobran o incluso el sistema de revalorización de las pensiones, que actualmente está vinculado al IPC. Por eso, una persona que todavía tenga varios años de trabajo por delante no puede saber con exactitud cuánto cobrará cuando llegue su jubilación.

Ahora bien, Abat considera exagerado afirmar que los españoles pueden quedarse de repente sin pensión. Recuerda que la Seguridad Social cuenta con protección constitucional y que el Estado tiene la obligación de mantener un sistema público de prestaciones. Una cosa es que las condiciones cambien y otra muy distinta que desaparezca por completo.