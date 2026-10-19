Giro confirmado en las pensiones en España a partir de 2027: «A partir de enero serán necesarios 38 años y medio cotizados para jubilarse a los 65»

Quienes estén pensando en jubilarse durante los próximos meses van a tener que prestar especial atención a su vida laboral. El calendario de la reforma de las pensiones llega a su última etapa en 2027 y, con ella, cambiarán las condiciones para retirarse a los 65 años. De hecho, no todos los trabajadores podrán hacerlo a esa edad, aunque hayan acumulado varias décadas de cotizaciones. A partir del 1 de enero será necesario acreditar 38 años y seis meses para acceder a la jubilación ordinaria a los 65, una exigencia superior a la que hay actualmente. Y aunque la diferencia es mínima lo cierto es que conviene tenerlo claro por si has pensado que te queda poco para jubilarte pero al final tienes que sumar más meses.

El abogado laboralista Ignacio Solsona ha explicado cómo afectará este cambio a quienes se acerquen a la edad de jubilación. «A partir de enero de 2027, para jubilarse con 65 años de forma ordinaria, sin penalizaciones por anticipo, serán necesarios 38 años y medio cotizados», señala el experto. Aquellos que no lleguen a esa cifra tendrán fijada su edad ordinaria de jubilación en los 67 años, aunque existen modalidades de retiro anticipado y situaciones especiales con sus propias condiciones. Pero la edad no será la única cuestión que habrá que revisar, sino que también encontramos novedades en el porcentaje de pensión que corresponde según los años trabajados y en la forma de calcular la cantidad que recibirá cada pensionista.

A partir de enero serán necesarios 38 años y medio cotizados para jubilarse a los 65

Hasta que acabe este 2026, los trabajadores que acreditan al menos 38 años y tres meses cotizados pueden acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. Pero quienes no alcanzann ese periodo tienen que esperar hasta los 66 años y diez meses, salvo que puedan acogerse a alguna modalidad especial. Sin embargo, a partir del próximo enero termina el calendario de incremento gradual de la edad de jubilación que comenzó en 2013. Desde entonces, tanto la edad ordinaria como los años exigidos para retirarse a los 65 han ido aumentando progresivamente.

Con las reglas de 2027, una persona que haya cotizado 38 años y seis meses o más podrá jubilarse ordinariamente a los 65. Si tiene menos tiempo cotizado, su edad ordinaria pasará a ser de 67 años. Esto no significa que todos los trabajadores tengan que permanecer obligatoriamente en activo hasta esa edad, pero sí que retirarse antes puede implicar cumplir requisitos adicionales y aceptar reducciones en la pensión. Por eso, antes de decidir cuándo dejar de trabajar, conviene comprobar los periodos cotizados que aparecen registrados en la Seguridad Social.

Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión

Una cuestión que suele generar confusión es la diferencia entre tener derecho a jubilarse y cobrar el 100% de la base reguladora. No son exactamente lo mismo. En 2027 se necesitarán 37 años cotizados para alcanzar ese porcentaje, frente a los 36 años y seis meses exigidos durante 2026. Sin embargo, haber llegado a ese periodo no permite automáticamente retirarse a los 65 años sin penalizaciones. Para eso hay que cumplir también el requisito de los 38 años y medio de cotización.

Tampoco significa que alguien que haya trabajado menos de 37 años se quede sin pensión. Como regla general, para acceder a una jubilación contributiva se exigen al menos 15 años cotizados, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los quince anteriores al momento de causar el derecho. Con ese periodo mínimo corresponde el 50% de la base reguladora, y el porcentaje aumenta conforme se acumulan más meses de cotización. La cuantía final dependerá, además, de las bases por las que haya cotizado cada trabajador.

Así cambiará el cálculo de las pensiones a partir de enero de 2027

Otro de los cambios previstos afecta a la base reguladora, que sirve para determinar cuánto cobrará el futuro jubilado. En 2027 continuará la implantación gradual de un sistema que permite utilizar una selección de las bases de cotización más favorables dentro de un periodo más amplio. Concretamente, la nueva alternativa tendrá en cuenta las 304 bases de mayor importe comprendidas en los 308 meses anteriores, aplicando el divisor establecido legalmente.

Esta fórmula convivirá con el cálculo tradicional basado en los últimos 25 años y durante el periodo transitorio, la Seguridad Social tendrá que aplicar la opción que resulte más favorable para el trabajador. El objetivo es evitar que determinados meses con cotizaciones bajas perjudiquen excesivamente la pensión, algo que puede afectar a quienes han pasado por periodos de desempleo o han tenido cambios importantes de salario a lo largo de su carrera profesional.

Qué pasará con la jubilación anticipada y las penalizaciones

El abogado Ignacio Solsona también se ha referido a la situación de quienes acumulan más de 40 años cotizados y quieren jubilarse antes de alcanzar la edad ordinaria. Actualmente, hacerlo puede suponer una reducción permanente de la pensión mediante la aplicación de coeficientes reductores. La cantidad depende, entre otros factores, de los meses de adelanto y de los años cotizados por el trabajador.

Existe sin embargo, una reivindicación para eliminar estas penalizaciones a las personas con largas carreras de cotización, pero no se trata de una medida aprobada para enero de 2027. Por tanto, quienes estén valorando una jubilación anticipada no deben contar con esa eliminación como si ya estuviera garantizada.