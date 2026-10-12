El año 2027 también entrará en vigor una nueva fórmula para calcular las pensiones de jubilación y tiene que ver con el sistema dual que se introdujo el pasado 1 de enero de 2026. Los trabajadores que accedan a la jubilación podrán utilizar la fórmula tradicional de calcular la base reguladora con la media de los últimos 25 años o descartando las cuatro peores de las últimas 408. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva fórmula que permitirá quitar los peores meses de cotización para calcular la pensión de jubilación.

A partir del 1 de enero llegan cambios en lo que respecta a la jubilación y el más importante está registrado en la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno del imputado José Luis Rodríguez Zapatero. En 2027, los españoles que quieran acceder al 100% de la pensión de jubilación con 65 años tendrán que acreditar 38 años y seis meses de cotización y los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 67 para poder acceder a la retirada sin cumplir con penalizaciones en la futura pensión.

Para 2027 también entra en vigor un nuevo cambio a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación y tiene que ver con la posibilidad de que los futuros pensionistas se puedan quitar los peores meses de cotización para calcular la pensión de jubilación. Esta nueva norma entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026 con el objetivo de beneficiar a los trabajadores que hayan sufrido mayores interrupciones durante su vida laboral y que antes esto equivalía a una pensión total menor.

La nueva forma de calcular las pensiones

Esto tiene que ver con un sistema dual a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de cotización que desde 2026 tiene en cuenta el cálculo tradicional de los últimos 25 años y desde este 1 de enero se pueden coger las 302 bases de cotización dentro de los 304, que permite descartar los dos peores meses de cotización durante la vida laboral que ha permitido generar una pensión contributiva de jubilación.

Así que a partir del 1 de enero este periodo se amplía y los trabajadores que lo deseen podrán seleccionar las 304 bases de cotización de mayor importe entre las 308 del periodo de referencia, que equivale a 25,66 años. El resultado se tendrá que dividir entre 354,67. Esto permitirá a los trabajadores restar los cuatro peores meses de cotización de su vida laboral. La Seguridad Social será la encargada de calcular la fórmula que más satisfaga los intereses de los trabajadores que van a acceder a la jubilación.

Hasta el año 2037, la Seguridad Social también podrá calcular la fórmula tradicional, que consiste en hacer una media entre las bases de cotización de los últimos 300 meses, que son los últimos 25 años de carrera. A partir de esa fecha se integrará la nueva fórmula en la que se tendrán en cuenta las 324 mejores bases de cotización de los últimos 348 meses, por lo que se quedarán fuera los peores 24 meses de cotización durante la vida laboral del trabajador. Esto beneficiará de forma considerable a los españoles que hayan sufrido más parones durante su vida laboral.