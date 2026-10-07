Es oficial: 2027 traerá importantes cambios en la jubilación con una mayor edad de retiro, nuevos cálculos de la pensión y un aumento del MEI

El año 2027 llega con cambios muy importantes en materia de jubilación que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero. En unos meses llega un nuevo retraso en la edad de jubilación, cambios en el cálculo de la pensión y un incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La noticia positiva será la subida de las pensiones en torno a un 3%. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan con la jubilación en 2027.

En 2027 llegan cambios importantes que afectarán a los 6,8 millones de personas en España que son beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación. A partir del 1 de enero, para llegar a la retirada a los 65 años con el 100% de la pensión habrá que acreditar una cotización en la vida laboral de 38 años y seis meses. Lo que no cumplan con este mínimo tendrán que esperar a los 67 años si no quieren cumplir con penalizaciones en su pensión.

Esto también modifica el acceso a la jubilación anticipada voluntaria, que permite a un trabajador jubilarse hasta 24 meses antes cumpliendo con una penalización que irá en función de los años de cotización y los meses que se quiera adelantar la jubilación. De momento, para 2027, estará fijada en 65 años para los que no lleguen a la cotización de 38 años y seis meses, mientras que estará disponible a partir de los 63 para los que cumplan con estos parámetros.

Los cambios más importantes en jubilación

El año 2027 llega también con modificaciones en lo que respecta al cálculo de la pensión. Desde 2026, los trabajadores españoles podrán calcular su montante total a través de dos sistemas y hasta 2037 se podrá elegir entre el método más favorable de cara al futuro jubilado.

Estos se podrán acoger al cálculo tradicional basado en sumar las 300 bases de cotización de los últimos 25 años y dividir el resultado entre 350. También podrán elegir un nuevo método que favorece a las personas que hayan sufrido interrupciones en su carrera laboral, en el que se podrán seleccionar las 304 bases de cotización de mayor importe entre las 308 del periodo de referencia, que equivale a 25,66 años. El resultado se tendrá que dividir entre 354,67.

Sube el impuesto para la jubilación en 2027

En 2027 también se incrementa hasta el 1% el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es la cotización extra que se aplica a todos los españoles y que va directa para la jubilación. Fijado Real Decreto-ley 2/2023 con la misión de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades»; desde el 1 de enero se llevará el 1% de la nómina de cada trabajador, sufragando el 0,83% la empresa y el 0,17% correrá a cargo del trabajador. En caso de los trabajadores autónomos serán ellos quién asuman la cantidad completa.

Este año 2027 también llegará con una nueva subida de las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Según los medios especializados, esta subida podría ser del 3,5%, cantidad resultante de la variación anual del IPC entre los meses de noviembre y diciembre.

Si aplicamos esta hipotética subida del 3,5% a la pensión media del sistema de la Seguridad Social del mes de septiembre (1.374,60 euros), quedaría un aumento de 48,11 euros hasta llegar a una media de 1.422,71 euros. Por lo que respecta a la pensión de jubilación (1.576,10 euros), el incremento sería de 55 euros hasta los 1.631,26 euros. La pensión máxima subirá hasta los 3.477,19 euros. El Gobierno también subirá las pensiones no contrituvas de jubilacíon, que subirán por encima del IPC.