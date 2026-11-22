Indra presentará el miércoles, día 25, su nuevo plan estratégico, que lleva el sello Simón-Recasens, tras retrasar la cita varias veces y pese a la cercanía de las elecciones generales, que se celebrarán tan solo cuatro días después, el día 29.

Respecto a este asunto, fuentes cercanas a la compañía confirmaron a Europa Press que la próxima convocatoria electoral solo podría afectar la representación institucional en eventos de la compañía.

En concreto, en esta fecha se celebrará el ‘Capital Markets Day’, en el que la firma presentará el nuevo plan estratégico con intervenciones del presidente de Indra, Ángel Simón, y del consejero delegado, Josep María Recasens, entre otros ejecutivos. De hecho, se trata del primer plan del tándem Simón-Recasens.

Fue en febrero de 2024 cuando Indra presentó su plan vigente actualmente, ‘Leading the future’ que cuenta con objetivos de cara a 2030 y en el que preveía alcanzar unos ingresos de 10.000 millones de euros en ese año. Asimismo, contaba con el objetivo de lograr 6.000 millones en ingresos en 2026, las ventas hasta septiembre ascendieron a 4.645 millones.

Además, con este plan, la firma pretendía consolidarse como un «actor global» en la industria aeroespacial y de defensa, con enfoque en el liderazgo en soluciones de defensa, reforzando el portafolio en armamento y munición avanzada, entre otros. Asimismo, quería expanderse en defensa electrónica y vigilancia avanzada, consolidando un portafolio de radares, sensores, guerra electrónica y sistemas de mando y control para fortalecer capacidades operativas en entornos de combate.

También preveía expanderse en el sector espacial y enfocar su estrategia de fusiones y adquisiciones (M&A) en armamento y munición. Ahora se prevé que con el nuevo plan estratégico la compañía presente objetivos aún más ambiciosos en materia de inversiones, resultados y crecimiento de áreas como espacio y defensa.

La hoja de ruta llega con retraso

Cabe recordar que la presentación de esta nueva hoja de ruta ya se había retrasado varias veces. A mediados de abril, con el nuevo presidente recién nombrado y con José Vicente de los Mozos aún como primer ejecutivo, Indra ya retrasó la publicación del plan hasta el final del verano.

En ese momento, De los Mozos declaró que actualizar el plan y definir su segunda etapa era una de las dos «prioridades» del ejercicio 2026. «Hicimos el plan estratégico ‘Leading the Future’ bajo el mandato de Marc Murtra; después, hemos seguido con la etapa de Ángel Escribano, que lo impulsó, y ahora empezamos esta nueva etapa con Ángel Simón, que también apoya este plan estratégico», explicó entonces De los Mozos.

Tres meses después, durante la ‘conference call’ que se celebró con motivo de la presentación de resultados del primer semestre y ya con Josep Maria Recasens como recién estrenado consejero delegado, este directivo pidió «un poco de paciencia» al sector de la defensa para presentar el plan estratégico, que marcará la nueva hoja de ruta de la compañía.

Ya entonces adelantó que previsiblemente este se haría público a finales de este año. «Me gustaría pediros un poco de paciencia, ya que llevo unos 15 días en la empresa y estoy intentando ponerme al día con todo lo antes posible, porque creo que necesito entender la situación para poder confirmar con certeza cuándo tendrá lugar esa jornada de mercado de capitales, que esperamos que sea lo antes posible», manifestó el directivo en julio.