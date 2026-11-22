La Navidad y el Año Nuevo están cada vez más cerca y, con ellos, llegan las celebraciones, las reuniones familiares y las fiestas que invitan a sacar nuestras mejores prendas del armario. Es el momento de pensar en esos looks especiales que combinan elegancia, personalidad y un toque festivo. Hay un tipo de zapato debes elegir para las fiestas.

Vestidos sofisticados, conjuntos, faldas satinadas y prendas con brillos comienzan a ganar protagonismo, pero hay un detalle que puede transformar por completo cualquier estilismo: el calzado. A la hora de definir el outfit para estas fechas, los zapatos merecen tanta atención como el resto de las prendas. Aunque durante mucho tiempo los tacones fueron los grandes protagonistas de los estilismos de fiesta, las tendencias de moda demuestran que ya no son imprescindibles para conseguir un resultado elegante. Los zapatos planos se posicionan como una alternativa ideal para disfrutar de cada celebración sin renunciar a la comodidad.

El tipo de zapato debes elegir para las fiestas

Desde bailarinas con detalles especiales hasta mocasines sofisticados, pasando por diseños metalizados y merceditas, las propuestas de esta temporada permiten crear combinaciones muy estilosas.

The New York Times asegura que en cuanto a versatilidad, los zapatos planos superan a casi cualquier otro calzado. Un buen par combina con casi cualquier atuendo, acompañándote con comodidad y estilo tanto de día como de noche, de un lugar a otro.

La clave está en elegir modelos con personalidad, materiales interesantes y detalles que aporten ese aire especial que buscamos para las fiestas.

Los zapatos planos en tendencia para las fiestas

Bailarinas: el clásico que se reinventa

Las bailarinas siguen siendo uno de los zapatos planos favoritos de las amantes de la moda. Esta temporada se actualizan con punteras cuadradas o afiladas, acabados metalizados, detalles de pedrería, lazos y diseños de rejilla.

Para las fiestas, las versiones en negro, plateado o dorado son especialmente acertadas, ya que aportan delicadeza y sofisticación.

Las bailarinas de piel y lazo de Mango, disponibles por 39,99 euros, están confeccionadas en 100% piel bovina y presentan una silueta flat de punta redonda, con un delicado lazo decorativo que aporta un toque romántico. Su diseño sin cierre y su forro interior completan una propuesta clásica y fácil de combinar.

Quedan especialmente bien con un vestido negro de corte midi, medias transparentes y un bolso pequeño. También pueden acompañar pantalones de sastrería y una blusa satinada para conseguir un estilismo elegante sin esfuerzo.

Mocasines: elegancia con inspiración masculina

Los mocasines se consolidan como una opción imprescindible para quienes prefieren los estilismos clásicos con un toque contemporáneo. Los modelos de piel, charol o acabado brillante, especialmente aquellos con hebillas o detalles metálicos, permiten conseguir un look sofisticado sin perder comodidad. Los tonos burdeos, negros y chocolate son excelentes elecciones para esta época del año.

El mocasín de piel fundido de Zara, disponible por 49,95 euros, está confeccionado en piel y destaca por el detalle de fruncidos en la parte delantera. Tiene copete subido, suela plana y acabado en punta redonda, una combinación que aporta carácter sin renunciar a la comodidad.

Merceditas: un toque romántico que conquista

Las merceditas, reconocibles por su tira sobre el empeine, regresan con fuerza gracias a la estética romántica y al universo balletcore. Para las fiestas, destacan especialmente las versiones de charol, terciopelo o con pequeñas aplicaciones brillantes. Son una alternativa femenina y original que aporta personalidad incluso a los conjuntos más sencillos.

Las bailarinas con tira y ojales tipo merceditas de Parfois, disponibles por 25,99 euros, cuentan con una tira en el empeine decorada con ojales y una hebilla ajustable. Además, incorporan plantilla acolchada, puntera ovalada y suela de poliuretano termoplástico, características que suman comodidad y practicidad.

Son ideales con vestidos cortos de inspiración vintage, faldas plisadas o conjuntos de dos piezas. Para una comida familiar, también pueden acompañar unos pantalones rectos y una blusa con mangas especiales.

Zapatos planos metalizados: brillo sin tacones

El dorado y el plateado son dos colores que nunca faltan durante las celebraciones de fin de año. Esta temporada, el brillo también llega al calzado plano, convirtiéndolo en el protagonista de los looks más especiales.

Los diseños metalizados permiten elevar prendas básicas y aportan un aire festivo sin necesidad de incorporar demasiados accesorios.

Las bailarinas trenzadas y destalonadas de Stradivarius, disponibles por 29,99 euros, destacan por su acabado trenzado y su formato destalonado. Incorporan una tira en el talón con hebilla ajustable y están disponible en color dorado, una tonalidad perfecta para acompañar los looks de Navidad y Año Nuevo.

Estas bailarinas quedan especialmente bien con vestidos negros, pantalones blancos o conjuntos monocromáticos. Para la noche de Año Nuevo, una combinación de pantalón negro, top brillante y estas bailarinas doradas es una apuesta elegante y moderna.