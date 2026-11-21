Yolanda Díaz, tras renunciar a su candidatura en la OIT, ha reaparecido este sábado en un mitin de Frente Amplio en Barcelona, con un discurso en el que ha cargado contra Pedro Sánchez y ha dinamitado la unidad de la izquierda. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ex líder de Sumar ha insinuado que Sánchez no ganará las elecciones y ha advertido que tendrá que pactar «para revalidar el Gobierno de coalición».

Díaz ha criticado el «enfoque de la campaña» que realiza el Partido Socialista para las elecciones del próximo 29 de noviembre, al asegurar que «se equivoca» centrándose en quedar en la primera posición. Para la vicepresidenta segunda, no basta con la voluntad popular ni con el deseo de los españoles, llegando a declarar que «ser el primero no sirve para gobernar».

Durante su intervención ha recurrido al miedo al asegurar que estas elecciones no van de «ser el primero», sino de evitar que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal logren un buen resultado que les permita gobernar. Para ello, ha indicado que espera que Frente Amplio reedite los resultados de la extinta coalición de extrema izquierda, Sumar, y logre revalidar un «Gobierno progresista».

La también ministra de Trabajo ha criticado el papel del candidato socialista en el cara a cara del pasado jueves frente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que no fue capaz de «pararle los pies» y ha acusado al dirigente popular de que «mentía sin parar». Posteriormente, ha confesado ante unas 2.000 personas que el debate le ha dejado «muy mal cuerpo».

Pero estas no han sido las únicas críticas. Desde Barcelona ha cargado también contra el candidato separatista Gabriel Rufián, por votar en contra de su reforma laboral, pese a haber dicho que era una buena propuesta. «Uno no puede votar nunca en contra de una norma que es buena para la gente trabajadora», ha reprochado Díaz a Rufián, a quien ha calificado como «el peor político».