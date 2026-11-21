El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana una de las citas más importantes de la temporada con la disputa del Gran Premio de Portugal, en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão. Se trata de la penúltima prueba del calendario de 2026 y puede resultar decisiva en la lucha por el título mundial. Marc Márquez llega como líder de la clasificación, con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 74 sobre Marco Bezzecchi.

El piloto español tiene este sábado su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo por octava vez en la categoría reina. Para ello, necesitará ampliar su ventaja sobre sus perseguidores en la carrera al sprint, que repartirá puntos y puede dejar prácticamente sentenciado el campeonato. La jornada también ha dejado una clasificación importante: Bezzecchi partirá desde la pole, con Márquez en segunda posición y Martín en la séptima.

La actividad de MotoGP continuará la tarde de este sábado con la carrera al sprint, finalmente adelantada media hora por la previsión meteorológica. La prueba tendrá lugar a las 15:30 horas en España y constará de 12 vueltas. El domingo llegará el turno de la carrera principal, prevista para las 14:00 horas, en la que se podría decidir definitivamente el campeonato.