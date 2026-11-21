Carrera Sprint del GP de Portugal en directo | Horario, dónde ver en TV y online, resultado y clasificación
El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana una de las citas más importantes de la temporada con la disputa del Gran Premio de Portugal, en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão. Se trata de la penúltima prueba del calendario de 2026 y puede resultar decisiva en la lucha por el título mundial. Marc Márquez llega como líder de la clasificación, con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 74 sobre Marco Bezzecchi.
El piloto español tiene este sábado su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo por octava vez en la categoría reina. Para ello, necesitará ampliar su ventaja sobre sus perseguidores en la carrera al sprint, que repartirá puntos y puede dejar prácticamente sentenciado el campeonato. La jornada también ha dejado una clasificación importante: Bezzecchi partirá desde la pole, con Márquez en segunda posición y Martín en la séptima.
La actividad de MotoGP continuará la tarde de este sábado con la carrera al sprint, finalmente adelantada media hora por la previsión meteorológica. La prueba tendrá lugar a las 15:30 horas en España y constará de 12 vueltas. El domingo llegará el turno de la carrera principal, prevista para las 14:00 horas, en la que se podría decidir definitivamente el campeonato.
Marc Mázquez sigue teniendo de cara el Mundial pese a la pole de Bezzecchi
Marco Bezzecchi se ha llevado una pole de récord en el GP de Portugal de MotoGP. El italiano ha dejado sin premio a un Marc Márquez que dominó casi toda la sesión de clasificación y al final fue segundo. Le dejó sin pole y sin récord. Pero eso no le impidió sonreír al español, porque le ha ganado la primera batalla a Jorge Martín y podría ser campeón en la sprint. El madrileño tendrá que remontar saliendo desde la séptima plaza si quiere seguir teniendo alguna opción de luchar por el campeonato el domingo.
Vuelco al Mundial en Portimao: Márquez se cae y Jorge Martín sigue vivo
La locura se adueñó de la carrera al sprint. Una caída de Marc Márquez en la penúltima vuelta ha provocado un vuelco en el Mundial. Esto da vida a las dos, Aprilia, porque Marco Bezzecchi necesitaba ganar y que el leridano no puntuara. Y así pasó, sumó los 12 y Marc hizo un cero. Jorge Martín acabó quinto y se coloca a 55 puntos del líder del Mundial.
¡Marc Márquez se cae en la carrera al sprint y todavía no es campeón del mundo de MotoGP!
Marc Márquez se ha caído a falta de dos vueltas en la carrera al sprint del GP de Portugal y de esta forma no puede ser todavía campeón del mundo de MotoGP. Márquez iba tercero en la carrera, posición que le valía para ser ya este sábado campeón, pero con esta caída provocada por la lluvia en Portimao casi en el final de la prueba al sprint, todavía no lo es.
Así fue la caída de Marc Márquez