Juan Mata anunció hace unos días su retirada a sus 38 años tras una carrera de 20 años en la élite, en la que consiguió proclamarse campeón del mundo y de Europa con la selección española y levantó numerosos títulos a nivel de clubes, entre ellos una Champions y dos Europa League. El asturiano dice adiós al fútbol profesional para iniciar una nueva vida aleajada del balón.

Y es que Mata se ha incorporado como asesor a Populous, uno de los estudios referentes de la arquitectura deportiva mundial. Jorge Betancor, director general de la oficina en España, cuenta relevancia que puede aportar un futbolista de su perfil en los despachos. «Son las pequeñas decisiones de diseño las que marcan la diferencia real en la experiencia de los jugadores. Un gimnasio de recuperación con grandes ventanales hacia el campo, por ejemplo, permite que un jugador lesionado vea entrenar a sus compañeros, y eso puede convertirse en una fuente de motivación muy poderosa. La experiencia de Juan nos ayuda a acertar en esos detalles. Sabe lo que un jugador percibe desde el primer día: cómo se siente el vestuario, dónde te recuperas o lo cerca que necesitas estar de tus compañeros. Esos son los detalles en los que queremos trabajar con él», afirma Betancor a EFE.

«Hemos diseñado más de 250 centros de entrenamiento en todo el mundo, y las mejores ideas siempre parten de los jugadores. Juan ha pasado veinte años en entornos futbolísticos muy distintos, así que contar con él como consultor nos ayuda a replantearnos qué es lo que realmente importa: cómo se recupera, aprende y se siente un jugador cada día. Sus aportaciones en los proyectos van a marcar la diferencia que ningún otro equipo de arquitectos nos puede dar», subraya el ejecutivo de la compañía.

Juan Mata, asesor de Populous

«Juan también ha levantado trofeos en estadios diseñados por nosotros, desde el FNB Stadium de Johannesburgo hasta Wembley. Ahora que el fútbol mira hacia 2030, el estadio ya no es solo un recinto para el día de partido. Es una plataforma para el rendimiento, para la afición y para la comunidad que lo rodea. Juan ha jugado casi 200 partidos en estadios que hemos diseñado, así que sabe de primera mano qué los hace funcionar. Esa perspectiva nos ayuda a dar forma a la próxima generación de recintos, poniendo la experiencia del deportista y del aficionado en el centro del diseño», añade.

El futbolista asturiano ha anunciado su retirada como profesional, pero seguirá vinculado de forma activa al mundo del fútbol a través de diversos proyectos empresariales. Precisamente, aquel estadio de Sudáfrica en el que Mata, con la selección de Vicente del Bosque, pasó a la historia del fútbol, fue diseñado por la conocida firma estadounidense. Al igual que el emblemático Wembley, donde también levantó varios títulos. Y así hasta cientos de estadios diseñados por este estudio en los que jugó a lo largo de su longeva carrera en clubes como el Valencia, el Chelsea, el Manchester United o en lugares más exóticos como Japón o Australia.

El pasado mes de junio, la firma estadounidense anunció la incorporación del campeón del mundo con el objetivo de que aporte «una visión estratégica y la perspectiva del propio deportista al diseño de centros de entrenamiento de élite y espacios de alto rendimiento en todo el mundo». La principal función de Juan Mata estará en las ciudades deportivas, un espacio que como explica Betancor para los futbolistas «es su casa».

«Las ciudades deportivas son donde entrenan y se preparan para competir, es un punto donde entre ellos conviven mucho. Son muchas horas con compañeros y equipo técnico, hay una serie de flujos de usuarios, de necesidades, de recuperación. En todo ese conjunto de cosas alguien como Juan nos puede aportar mucho, mucha experiencia. Nadie mejor que él para ayudarnos con esto», transmiten desde la firma.