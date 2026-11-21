Rafa Nadal ya es una pieza importante del Real Madrid. Condecorado en la Asamblea de Socios del sábado 21 de noviembre, la leyenda del tenis está más integrado en la estructura blanca que nunca, algo que ‘choca’ con su tradición familiar. No es un secreto que el icono del deporte español simpatice con un club del que ha celebrado numerosas victorias.

A pesar de tener una familia culé, su sentimiento madridista ha estado por encima de lo establecido. Con Miguel Ángel Nadal, exdefensa del FC Barcelona, «intentando» que heredase los colores azulgranas, el bueno de Rafa ha pasado a formar parte de la directiva de un Real Madrid que siempre le ha recibido con los brazos abiertos.

Su tío fue integrante de aquel magnífico equipo de Johan Cruyff y un icono del Barça de los años 90. Mientras tanto, su sobrino acaba de ser elegido como nuevo miembro de la Junta Directiva del eterno rival. Una batalla perdida por parte de Miguel Ángel, que durante los últimos años ha bromeado con ello en distintos medios.

«Lo intentamos, pero no hubo manera», decía en una entrevista al Diario AS. «Logré ponerle una camiseta del Barça y no me puso buena cara. Entonces me di cuenta de que era una batalla perdida», explicó el tío de un Rafa Nadal que desde pequeño ha sentido el Real Madrid como uno más.

«Desde niño, él iba ya a piñón fijo con el Real Madrid», dejó claro el que fuera defensa del Barça y parte importante del primer título de Copa de Europa de los azulgranas. Miguel Ángel ‘cazó’ al culpable del sentimiento madridista en la leyenda del tenis desde bien temprano.

Sebastián Nadal fue clave en el madridismo de Rafa

«Mi hermano y padre suyo, Sebastián, era muy madridista desde pequeño y se encargó de que su hijo siguiera el mismo camino. Enseguida le puso una camiseta blanca y a él le encantaba», explicó acerca de una persona muy cercana y fundamental en la vida de la leyenda.

Una historia que se complementa, según comenta en la entrevista, con las ligas perdidas del Real Madrid en Tenerife. Con Miguel Ángel aún en el Barça, los blancos firmaban unos tropiezos para la historia en 1992 y 1993 en la última jornada en el campo insular.

«Vivió y sufrió las dos Ligas que el Madrid perdió en Tenerife siendo muy niño. Imagino que le fastidió, pero también quiero creer que se consoló sabiendo que las ganaría yo», dijo entre risas el tío de un Rafa Nadal que da el paso dentro del propio club blanco.

Ahora la leyenda, tras dejar atrás su carrera como el quizá mejor tenista de la historia con 22 Grand Slams a sus espaldas y numerosos momentos que quedarán en la retina del público español, se aventura en una nueva etapa al lado de Florentino Pérez, quien le ha aceptado bajo su mando, para que sea una figura importante en el Real Madrid.

Un icono madridista que eleva la figura del club blanco. Una leyenda que está en el lugar que merece, a pesar de la tradición azulgrana de una familia que sabía desde el principio cuáles eran sus colores.