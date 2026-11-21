Florentino Pérez recordó a Jesús de Miguel durante la jornada de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria del Real Madrid, celebradas en el pabellón de baloncesto de Valdebebas. El presidente tuvo unas palabras para el fallecido futbolista del Tenerife, cuya imagen apareció en las pantallas del recinto en uno de los momentos más emotivos de la reunión.

Los socios representantes respondieron con una gran ovación, sumándose al recuerdo del jugador. Durante unos instantes, los aplausos acompañaron la fotografía de Jesús de Miguel y expresaron el cariño del madridismo hacia el futbolista y sus seres queridos. Un homenaje que llevó su memoria a una de las citas institucionales más importantes del club blanco.