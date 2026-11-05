Los valores del Real Madrid: Florentino y Butragueño acuden al entierro de Jesús de Miguel

Florentino Pérez y Emilio Butragueño viajaron hasta Navahermosa para dar el último adiós a Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife perdió la vida este pasado martes tras un choque con el portero Jesus Owono durante el partido contra el Andorra correspondiente a la duodécima jornada de Segunda División.

El malogrado jugador era un madridista confeso y el Real Madrid ha querido estar a la altura, representado por su presidente y parte de sus Junta Directiva en un momento de mucho dolor para el fútbol español. Jesús de Miguel perdió la vida a los 30 años y las muestras de cariño no han parado de producirse desde su pérdida.

🖤🙏🏻El presidente del @realmadrid, Florentino Pérez, también ha querido mostrar su apoyo a la familia y amigos de Jesús de Miguel, y al @CDTOficial, en el funeral del futbolista blanquiazul. https://t.co/q8OaorxfGP — Radio MARCA Tenerife (@RadioMarcaTfe) November 5, 2026

La presencia de Florentino Pérez y Emilio Butragueño en el entierro del jugador pone de manifiesto los valores de un Real Madrid que ha buscado arropar a la familia del jugador tras una tragedia tan grande. El club blanco ha mostrado su solidaridad con los seres queridos de un jugador que ha militado por diversos clubes de la Comunidad de Madrid, pero que nunca llegó a vestir la camiseta blanca.

Después de conocerse la pérdida de Jesús de Miguel, el Real Madrid emitió un comunicado de pésame expresando «sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos». Ahora el club ha querido estar a la altura asistiendo en persona al último adiós a un futbolista que ha dejado huella.