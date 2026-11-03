Tragedia en el fútbol español: muere el jugador del Tenerife Jesús de Miguel tras una patada del portero del Andorra

El fútbol español se viste de luto este martes después de que el Tenerife haya anunciado la trágica muerte de Jesús de Miguel. El delantero ha perdido la vida a los 30 años después del accidente que sufrió tras chocarse con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de Segunda División. A pesar de que los servicios médicos trataron de salvarle la vida en la UCI, desgraciadamente no pudieron hacer nada para evitar su fallecimiento esta mañana.

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad en estos terribles momentos», explicó el comunicado del Tenerife.

Una triste noticia que parte después de una acción que ocurrió en los minutos finales del partido, concretamente en el descuento. Luis de Miguel fue a por un balón en el aire cerca del centro cuando el partido iba 2-2. Owono se lanzó con todo para despejar ese balón y ambos sufrieron un duro golpe en el que el jugador del Tenerife acabó muy mal parado.

El madrileño quedó inconsciente sobre el césped y los futbolistas de ambos equipos pidieron rápidamente la asistencia de los médicos para hacer los primeros auxilios. Fue atendido durante unos minutos y acabó yéndose de urgencia en ambulancia entre el aplauso del estadio. Ante la conmoción del accidente, el árbitro Pérez Hernández comunicó a ambos capitanes y entrenadores que el partido quedó suspendido. Después de unas horas, su estado de salud empeoró hasta que se confirmó a primera hora de la mañana su muerte.