Quién es Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife evacuado de urgencia: edad, de dónde es y dónde vive

El encuentro entre Andorra y Tenerife ha sido suspendido por un grave susto de Jesús de Miguel, atacante del equipo insular, en el partido de este lunes en Segunda División. El jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria en el golpe.

Con 2-2 en el marcador y en el añadido del partido que se celebraba en el Heliodoro Rodríguez López, el jugador fue arrollado por el portero local y quedó inconsciente. Posteriormente, fue evacuado en camilla y ambulancia hacia el hospital.

El club tinerfeño ha emitido un comunicado en sus redes sociales hace escasos minutos, esclareciendo la situación: «El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades».

El terrible choque entre Owono, exportero del Alavés, y Jesús de Miguel, que cayó fulminado al suelo y terminó inconsciente, fue motivo de sobra para que el colegiado Ángel Pérez Hernández lo suspendiese a falta de escasos segundos. Con 8′ de añadido, el partido iba por el minuto 96 cuando ocurrió el suceso.

La conmoción general fue enorme por la imagen del suceso, y los servicios médicos actuaron de inmediato para minimizar cualquier daño posible en un partido que quedó suspendido en el preciso momento.

Jesús de Miguel, de 30 años, tiene experiencia en Fuenlabrada, Unionistas de Salamanca, CD Castellón y Tenerife, entre otros. El atacante fue estabilizado en el vehículo médico, tal y como han informado varios medios, aunque sigue inconsciente.

Jesús de Miguel, canterano del Leganés

Jesús de Miguel Alameda, nacido en Madrid en 1996 y de 30 años, se formó en la cantera del Leganés. Actualmente milita en el CD Tenerife, club histórico del fútbol español, y sufrió un fuerte golpe que le llevó a una parada cardiorrespiratoria en el partido ante el Andorra de Segunda División.

Actualmente vive en Tenerife y es uno de los atacantes principales del conjunto chicharrero, que se encuentra en la 13.ª posición con 14 puntos en 11 encuentros. El club ha sufrido irregularidades en los últimos años, de estar cerca de subir a Primera, competición en la que no está desde 2009/10, y la pasada temporada estuvo en Primera Federación.

Jesús de Miguel llegó en julio de 2025 cuando el club estaba en Primera Federación, siendo una figura importante en el ascenso a Liga Hypermotion. Su debut deportivo fue en 2015, y ha ido ascendiendo en distintas categorías del fútbol español.

Tras el tremendo choque con el portero Owono, la conmoción general y el acontecimiento obligaron a parar un choque que estaba por terminar. La parada cardiorrespiratoria obligó a llevarle en camilla al hospital más cercano, aunque está estabilizado.