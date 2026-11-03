Consternación en el fútbol español por la muerte de Jesús de Miguel: «Desolados por la triste noticia»

El fútbol español llora la muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido en la mañana de este martes tras la fortísima entrada sufrida en el partido ante el Andorra. Todas las instituciones, clubes y organismos de nuestro país han expresado sus condolencias tras el suceso, desde el propio Andorra, pasando por Real Madrid, Barcelona, Liga, Federación y CSD.

Una de las primeras en pronunciarse ha sido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, con un mensaje en sus redes sociales en el que lamenta «profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel». «Mi más sentido pésame a familia y allegados y un fuerte abrazo al club, jugadores, equipo técnico, directiva y afición en estos duros momentos. Compartimos su dolor. Descanse en paz», señala la política socialista.

También se han pronunciado desde el Consejo Superior de Deportes: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Trasladamos nuestras condolencias y nuestro sentido pésame a su familia, sus amigos, su club y sus compañeros de equipo, a quienes acompañamos en estos difíciles momentos».

Desde la Real Federación Española de Fútbol el mensaje tampoco se ha hecho esperar: «El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al CD Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz».

El Andorra, rival del Tenerife en el partido del lunes y equipo del portero Jesús Owono, que provocó la falta que derivó en una parada cardiorrespiratoria, ha publicado un mensaje muy sentido en sus redes sociales: «Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz».

La Liga ha publicado un breve comunicado también en sus redes sociales, en el que se despiden del futbolista: «Desde LALIGA queremos expresar nuestra profunda tristeza por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al CD Tenerife en estos momentos tan duros. Todo nuestro cariño y apoyo. Descanse en paz».

«Profundamente entristecido por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife. Hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros. Descanse en paz», señala Javier Tebas, presidente de la competición.

Los clubes se pronuncian

«Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles», señalan también desde el club culé. Unas condolencias que también le han dado desde el resto de clubes de nuestro país. «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz», apuntan en el Real Madrid.

Por su parte, la UD Las Palmas, máximo rival del Tenerife, apunta lo siguiente: «Desde la UD Las Palmas lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul. Les acompañamos en el dolor y les trasladamos todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jesús».