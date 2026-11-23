La situación en Ferrari no parece ser la idónea. A pesar de afianzarse en la segunda posición del campeonato de constructores (517), lejos de Mercedes tras el GP de Las Vegas (666), y de demostrar que vuelven a ser competitivos, la relación entre sus pilotos puede desencadenar un problema.

Lewis Hamilton está cerca de finalizar su segundo año de rojo. El siete veces campeón de la Fórmula 1 es tercero (267 puntos) en un Mundial ya conquistado por Kimi Antonelli, y ha firmado sus mejores meses en la nueva escudería… pero no es el compañero perfecto para Charles Leclerc.

El monegasco se encuentra sexto en el campeonato (250), y cada carrera es una competición, y no de las sanas, con un Hamilton que se está alzando como el líder indiscutible. Una situación totalmente contraria a la que tenían en Ferrari con Carlos Sainz. La sinergia entre ambos se notaba en la pista, y el propio Fred Vasseur reconoce que ya no es así.

Ambos pilotos protagonizaron una nueva pelea en la particular ‘guerra civil’ en la escudería italiana en el GP de Las Vegas, y el jefe de equipo terminó por estallar. Este incidente costó nada más y nada menos que un doblete en México, y viene agravándose en las últimas citas, alcanzando su culmen en la carrera de Nevada.

«Dije a Leclerc que su error nos ha penalizado mucho y que es inaceptable. Estoy más que decepcionado», dijo en Sky Italia tras el ataque de Charles a Lewis Hamilton. «Le hemos dado el mensaje de no adelantar porque lo lógico era hacer nuestra carrera», completó Vasseur.

«Me lo tomé muy mal. Ya me lo había tomado mal en México, pero esto es peor aún», añadió en Canal+ Francia. «Después de México hicimos una reunión para analizar lo ocurrido y dejamos las cosas muy claras. Hoy les hemos transmitido ese mensaje cuando estaban juntos y este ha sido el resultado. Es muy frustrante para todos», dijo claramente enfadado.

Hamilton no es Sainz en Ferrari

Al ser preguntado por el fichaje de Hamilton y la relación entre ambos, Vasseur quiso mostrar su decepción e incredulidad de que las cosas hayan cambiado en los últimos meses. «Sinceramente, no lo esperaba. Si lo hubiera sabido, nuestra actitud habría sido diferente», comenzó.

«Ahora la situación es mucho peor que hace 18 meses. La relación entre ellos se ha vuelto ingobernable. Sinceramente, se trata de un desencuentro personal entre ellos, no con el equipo», analizó acerca de sus pilotos. «Ellos están más cerca de luchar entre sí que en la carrera», finalizó de manera contundente en los micrófonos.

Una lucha que parece haber llegado a su punto álgido después de semanas y semanas de desencuentros. La relación de Leclerc con Hamilton no es la misma que con un Sainz que remaba a favor del equipo. El estrecho vínculo entre monegasco y español era reconocido en todo el paddock, y su marcha ha agravado las cosas en una Ferrari que mejora en la pista pero empeora claramente dentro del box.

Una situación insostenible que promete derivar en medidas este verano. Sin saber quién es el líder y con los constantes ataques entre ambos en este Mundial 2026, la explosión está a punto de llegar a la icónica escudería transalpina.