El Tribunal Supremo ha aplicado este lunes la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont, lo que supone la finalización de su procedimiento judicial tras nueve años huido de la justicia. El caso queda archivado y el dirigente catalán ya puede regresar a España cuando desee, así como presentarse a unas elecciones.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que archiva el procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y los ex consellers Antoni Comín y Lluis Puig, los que también huyeron, eximiéndoles de toda responsabilidad penal.

El tribunal confirma así la decisión tomada por el juez Pablo Llarena del pasado día 3 de noviembre, que cerró el sumario para todos ellos y remitió el procedimiento a la Sala para que resolviera, al asumir la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación por el que aún estaban procesados.

Las ayudas de Sánchez a Puigdemont

Durante el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Junts se ha beneficiado de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España», confirmó, asegurando que los socialistas llamaron a su puerta para lograr la investidura. Desde el partido separatista quisieron determinar hasta qué punto llegaba «su ambición por el poder y su cinismo».

Puigdemont subrayó que no confiaban en el PSOE, pero que intentarían aprovecharse de su «ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles».

«Ellos iban al supermercado. Iban a decir: ‘A ver qué queréis de la lista de la compra’, y se encontraron con que nosotros no queríamos eso», relató el líder de Junts en una entrevista a El Mundo, afirmando que trasladaron a los socialistas su disposición a hablar si se abordaba cómo resolver el conflicto de Cataluña.

«Nos pidieron un acuerdo de legislatura y dijimos no», añadió el ex presidente catalán, tras admitir que creyeron que los socialistas no iban a aceptar sus demandas, como la de la mediación internacional o la de la amnistía.

Puigdemont criticó duramente la personalidad de Pedro Sánchez, del que aseguró que es «una persona amoral y con una ambición desmedida». Según él, el objetivo de Junts era ver «hasta dónde podíamos empujarle y llevar para que nosotros pudiéramos sacar provecho».

En relación a si plantearon al Gobierno desactivar todos los procedimientos judiciales a través de la Fiscalía o el Tribunal Constitucional, concretó que lo que hicieron fue una descripción «del lawfare, de una persecución política organizada para criminalizar y desactivar el independentismo».

También reiteró que un emisario del PSOE le ofreció una serie de indultos que no aceptó, dejándole claro que estaba dispuesto a quedarse toda la vida en Bélgica si era necesario, y su partido les avisó de que la Ley de Amnistía se tenía que cumplir y que cualquier obstáculo del Estado a su aplicación lo entenderían como un «incumplimiento».