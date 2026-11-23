Una salida para fumar un cigarrillo acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para un hombre en pleno centro de Manacor. La víctima fue sorprendida por varios individuos que comenzaron a golpearla sin motivo aparente, propinándole una brutal paliza que terminó con su traslado al hospital y una fractura de nariz y tabique nasal. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en la agresión.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, entre las 20.30 y las 21.00 horas, cuando el hombre se encontraba en un establecimiento de Manacor tomando algo con otras personas. En un momento dado, salió al exterior para fumar, sin imaginar que acabaría siendo atacado violentamente.

Fue entonces cuando varios individuos se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo con puñetazos y patadas, en una agresión que, según la denuncia, habría sido perpetrada por tres hombres. La víctima no conocía a sus agresores y, según la información policial, el ataque se produjo sin motivo aparente.

La escena provocó la reacción de varios ciudadanos que intentaron socorrer al hombre y separar a los atacantes. Sin embargo, la violencia no quedó ahí, ya que algunas de las personas que intervinieron para ayudar también recibieron golpes durante el altercado.

La paliza dejó a la víctima con importantes lesiones en el rostro. Tras ser trasladada a un centro hospitalario, los médicos confirmaron que sufría una fractura de los huesos propios de la nariz y del tabique nasal, además de varios hematomas y contusiones faciales.

La Brigada Local de Policía Judicial de Manacor abrió una investigación para esclarecer la agresión, recabar testimonios e identificar a los responsables de la violenta paliza. Las pesquisas permitieron identificar a dos de los presuntos participantes, que posteriormente fueron localizados y detenidos.

Los dos arrestados están acusados de un presunto delito de lesiones, mientras la investigación policial permitió poner nombre a parte de los implicados en una agresión que dejó a un hombre hospitalizado tras salir, simplemente, a fumar un cigarrillo.