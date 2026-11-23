Un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta de reparto ha provocado un monumental atasco este lunes por la mañana en las Avenidas de Palma, en uno de los puntos con mayor intensidad de circulación de la capital balear. El siniestro se ha producido en torno a las 8.45 horas, en plena hora punta, y ha generado importantes retenciones después de que la Policía tuviera que cortar momentáneamente varios carriles para facilitar la atención al motorista herido y la intervención de los servicios de emergencia.

La colisión ha tenido lugar a unos 50 metros de la plaza de España, frente al cine Augusta, en un tramo especialmente transitado por los conductores que se dirigen al centro de la ciudad. Tras el impacto, los vehículos implicados han quedado detenidos en los carriles centrales, provocando importantes dificultades para circular y una acumulación de coches que rápidamente ha complicado el tráfico en la zona.

La escena ha sido especialmente aparatosa. El motorista ha quedado tendido e inmovilizado sobre el asfalto tras la colisión, mientras varios ciudadanos y conductores que se encontraban en las inmediaciones le sujetaban la cabeza para evitar que se moviera hasta la llegada de los sanitarios. La situación ha generado expectación entre quienes circulaban por las Avenidas a esa hora, con numerosos curiosos pendientes del despliegue de emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y una ambulancia del SAMU-061, cuyos sanitarios se han hecho cargo de la asistencia del herido. Tras una primera intervención sobre el asfalto, el motorista ha sido atendido y trasladado en ambulancia. Por el momento, no ha trascendido su estado ni se conocen las circunstancias exactas que han provocado el accidente.

La intervención policial ha obligado a cerrar temporalmente dos carriles de las Avenidas, aunque la circulación no ha quedado completamente cortada. Esta restricción, sumada a la presencia de los vehículos accidentados y al intenso tráfico habitual de primera hora, ha provocado un atasco monumental en uno de los principales accesos al centro de Palma.

Las retenciones no se han limitado al punto de la colisión. El embotellamiento ha afectado también a otras vías de acceso a la capital balear, complicando el desplazamiento de numerosos conductores que se dirigían a trabajar o que intentaban entrar en Palma durante la mañana. El accidente ha generado importantes problemas de movilidad en plena hora punta y ha obligado a muchos automovilistas a soportar largas colas.

El siniestro ha congregado a numerosos curiosos en las inmediaciones del cine Augusta, en una escena que ha llamado la atención de peatones y conductores por el despliegue policial y sanitario y por la situación del motorista, que permanecía en el suelo tras el choque. Las causas del accidente todavía se desconocen.