El ex canterano del Real Mallorca investigado por grabar escondido en un armario a una menor manteniendo sexo con otro futbolista anuncia que deja el fútbol. «Estos últimos meses he sufrido demasiado a nivel personal y ha llegado el momento de pasar página, de pensar en mí y, sobre todo, de priorizar mi salud mental. Mi cabeza lleva tiempo pidiendo un descanso», asegura.

A través de un extenso escrito publicado en sus redes sociales, el jugador ha compartido lo que él mismo define como «una de las decisiones más difíciles» de su vida como es abandonar el deporte que más ama. Esta determinación llega en un momento complejo para el joven, marcado por la reciente investigación sobre el caso.

En su carta afirma padecer un desgaste psicológico y, aunque asegura que el fútbol siempre será una parte fundamental de su vida, ahora debe elegir su bienestar.

El futbolista expone en el comunicado la dura lucha interna entre su estado físico y su agotamiento mental. «Quiero dejar algo claro: nunca he sido una persona que se rinda fácilmente. Siempre he intentado luchar hasta el final, superar los obstáculos y seguir adelante incluso cuando las cosas se ponían difíciles», explica.

Sin embargo, confiesa que, aunque «las ganas de seguir, las piernas y las manos todavía quieren hacerlo», ha decidido escuchar a su cabeza. Según sus propias palabras, ha llegado a la conclusión de que «también hay que ser valiente para reconocer cuándo uno necesita parar».

Consciente de su juventud y de la repercusión que puede generar esta prematura retirada en su entorno, el deportista ha querido subrayar que no se trata de un impulso irracional. «Sé que soy joven y que quizá a muchos les pueda sorprender esta decisión, pero quiero dejar claro que es una decisión muy meditada, que llevo tiempo pensando y que no he tomado de un día para otro», recalca en su texto.

El ex jugador también ha dedicado una parte de su mensaje a despedirse con gratitud de su trayectoria. Ha dado las gracias por los «tantísimos momentos buenos», los aprendizajes y las amistades que guardará para siempre. Además, ha mostrado un agradecimiento especial a los clubes que han formado parte de su camino. Asegura que cada una de estas entidades ha aportado algo a la persona y al jugador que es hoy en día.

Por último, reconoce que se le hará «muy raro» no tener el fútbol en su rutina diaria, no entrenar, no competir y no volver a sentir las sensaciones que solo esta disciplina le brindaba. No obstante, concluye su mensaje de forma tajante respecto a sus prioridades actuales: «Creo que ha llegado el momento de ser egoísta, de mirar por mí mismo y de elegir mi bienestar».