El ex canterano del Mallorca detenido por grabar a escondidas a una menor manteniendo sexo fichó por un club de Castellón un día antes de su arresto

El ex canterano del Real Mallorca detenido por filmar a escondidas desde un armario a su compañero de equipo manteniendo relaciones sexuales con una menor fichó por un club de Castellón un día antes de su arresto. A pesar de estar denunciado e investigado por la Policía Nacional por un delito de corrupción de menores, el jugador consiguió firmar el pasado miércoles con su nuevo equipo.

OKBALEARES se ha puesto en contacto con la entidad castellonense para conocer la situación del futbolista, pero el club ha declinado facilitar información amparándose en la ley de protección de datos. Sin embargo, diversas fuentes señalan que el joven continúa entrenando en las instalaciones del equipo.

También llama la atención que en la página web del club constan los nombres de los futbolistas de cada plantilla, a excepción de los integrantes del Juvenil A, categoría en la que militaría el investigado. No obstante, cabe precisar que dichos listados corresponden todavía a la temporada 25/26.

El deportista, de tan sólo 17 años, se escondió en el armario con su teléfono móvil para grabar a su compañero. Posteriormente, uno de ellos le ofreció dinero a la menor a cambio de que no denunciara. Sin embargo, la víctima no se dejó sobornar y acudió a dependencias policiales el pasado 14 de agosto para relatar los hechos.

Tras la denuncia, el joven, fue detenido por la Policía Nacional el jueves 27 de agosto, al igual que su ex compañero. Ese mismo día, el menor se encontraba en la Península, pero al saber que iba a ser detenido, viajó a la isla y se presentó en las dependencias policiales acompañado de su abogado para que los agentes procedieran a su arresto.

Al quedar en libertad con cargos a la espera de que avance la causa, el menor puede seguir militando en su nuevo equipo, que le proporciona salario mensual y residencia.

Esta postura contrasta con la del Real Mallorca, que expulsó a ambos futbolistas tan pronto como tuvo conocimiento de las denuncias. Actualmente, las actuaciones respecto al menor han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores.

La investigación policial busca esclarecer los hechos ocurridos aquel 14 de agosto y delimitar la responsabilidad de cada uno de los implicados. Como en todo procedimiento judicial, los investigados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.