Detenidos dos jugadores de la cantera del Real Mallorca por grabar a una menor manteniendo sexo con uno de ellos

La Policía Nacional ha detenido a dos jugadores de la cantera del Real Mallorca por filmar a una menor manteniendo sexo con uno de ellos mientras su compañero de equipo estaba dentro de un armario grabando con su teléfono móvil la escena de índole sexual sin que la joven lo supiera. Se trata de un caso que está siendo investigado como un delito de corrupción de menores en Palma.

Los hechos, que se remontan al pasado 14 de agosto, han provocado además una reacción inmediata por parte del club bermellón, que decidió expulsar a ambos futbolistas después de tener conocimiento de la investigación.

Según la información publicada por Ultima Hora y ratificada por fuentes próximas al caso, los hechos se habrían producido en una vivienda de Palma en la que residían varios jóvenes vinculados al Real Mallorca. En el inmueble se encontraba también una menor de edad. La situación terminó siendo denunciada ante la Policía Nacional, que posteriormente puso en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades de los implicados.

La investigación fue asumida por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que durante los últimos días llevaron a cabo diferentes gestiones encaminadas a localizar a los dos jóvenes señalados. Los investigadores tenían identificados a los presuntos implicados, aunque uno de ellos se encontraba fuera de la isla, circunstancia que habría dificultado que las detenciones se produjeran con anterioridad.

Finalmente, ambos jóvenes fueron detenidos este jueves. Al tratarse de dos personas que tenían distinta edad en el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos, su situación judicial es diferente. Uno de los futbolistas es mayor de edad y fue puesto a disposición judicial en Vía Alemania este jueves. Tras comparecer ante la autoridad judicial, quedó en libertad, aunque la investigación continúa abierta y deberá determinarse su posible responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

El segundo investigado era menor de edad cuando supuestamente sucedieron los hechos, por lo que las actuaciones relacionadas con él han quedado en manos de la Fiscalía de Menores. Su condición de menor en el momento de los hechos determina que el procedimiento se tramite por una vía diferente a la del jugador mayor de edad.

La investigación policial trata ahora de esclarecer con precisión qué ocurrió aquel 14 de agosto y cuál fue la participación concreta de cada uno de los dos jóvenes. Como ocurre en este tipo de procedimientos, los investigados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.

La noticia ha tenido además consecuencias dentro del Real Mallorca. El club bermellón tuvo conocimiento de los hechos investigados y decidió actuar de forma inmediata, comunicando la expulsión de los dos jugadores de la entidad. De esta manera, ambos han quedado fuera de la disciplina del club mientras continúa el procedimiento.

La decisión afecta a futbolistas vinculados al fútbol base del Mallorca, una estructura en la que el club trabaja con jóvenes jugadores en diferentes categorías de formación. La entidad ha optado por adoptar una posición contundente ante la gravedad de las circunstancias que están siendo investigadas.