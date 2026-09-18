Un hombre encuentra en su jardín el mayor tesoro de plata de la época vikinga, con un peso de más de 18 kg

Un vecino de Rebild, en el norte de Dinamarca, se llevó una enorme sorpresa al encontrar 18,5 kg de plata enterrados en su jardín mientras acondicionaba el terreno para construir una nueva terraza. El descubrimiento, considerado el mayor tesoro de plata de la época vikinga localizado hasta ahora en el país, está formado por unos 700 objetos y fragmentos que fueron enterrados en el siglo X.

La colección es casi tres veces más grande que el Tesoro de Terslev, considerado el mayor conjunto de plata de época vikinga encontrado en Dinamarca, con un peso aproximado de 6,5 kg. Entre las piezas recuperadas hay lingotes de plata, brazaletes, 47 monedas completas y fragmentos de otras monedas, además de un pequeño martillo relacionado con el dios Thor.

El tesoro vikingo hallado en un jardín de Dinamarca

En la Escandinavia del siglo X, la plata en circulación se valoraba principalmente por su peso, y el hallazgo refleja lo que los arqueólogos denominan una «economía basada en el pesaje», en la que el valor del metal se determinaba según lo que indicaba la balanza. Los investigadores encargados de estudiar las piezas comprobaron, además, que unos 320 objetos, con un peso total de 6,4 kg, seguían dentro de la vasija de arcilla en la que fueron depositados originalmente.

La combinación de lingotes, fragmentos y piezas de plata cortada encaja con un sistema de intercambio basado en el pesaje, aunque por sí sola no permite determinar quién era el propietario del tesoro. El conjunto pudo pertenecer a un comerciante, un orfebre, una familia de alto rango, un grupo local o incluso a alguien que esperaba recuperar sus bienes en el futuro.

Según el análisis preliminar, una de las barras de plata podría contener una inscripción rúnica cuya lectura provisional sería «hutu». Si los estudios posteriores confirmaran esta interpretación, podría tratarse de un nombre, una marca de propiedad o algún tipo de indicación relacionada con la función de la pieza.

El arqueólogo Torben Sarauw, responsable de patrimonio cultural en Nordjyske Museer (Museo de Jutlandia del Norte), calificó el hallazgo como «una caja fuerte de la era vikinga» que permite comprender cómo los vikingos utilizaban la plata tanto como forma de riqueza como medio de intercambio.

Monedas

Entre los elementos recuperados del depósito se encuentran 47 monedas completas y varios fragmentos monetarios. Aunque su presencia es minoritaria en comparación con el resto del conjunto, su importancia histórica es mucho mayor que su peso en plata, ya que permiten establecer una cronología y relacionar el hallazgo con una extensa red de intercambios comerciales.

Entre las monedas identificadas aparecen dirhams islámicos, que llegaron a Escandinavia a través de las rutas comerciales que conectaban el norte de Europa con el mundo abasí mediante el Volga y el Báltico. También se han encontrado piezas anglosajonas, entre ellas dos monedas vinculadas al reinado de Eduardo el Viejo, rey de Wessex entre 899 y 924.

Un tesoro enterrado en el jardín

«Debería haber sido tan solo unas horas de duro trabajo de jardinería quitando hierba rebelde, piedras y grava para una nueva terraza de baldosas, pero resultó ser la mayor sorpresa de mi vida.Tras media hora cavando, mi mano dio con algo que hizo un ruido extraño. Al principio pensé que era hierro viejo, alambre de cerca o algunos fragmentos de cerámica, pero cuando empecé a cavar con las manos, de repente pude sacar un objeto metálico tras otro de la tierra. Después de un rato de trabajo minucioso, me di cuenta de que eran joyas, monedas y lingotes de plata», explica el responsable del hallazgo, que ha preferido mantenerse en el anonimato.

En Dinamarca, un descubrimiento de estas características no pasa automáticamente a ser propiedad de la persona que lo encuentra ni del propietario del terreno. El conjunto será enviado al Museo Nacional de Dinamarca para determinar si puede clasificarse como «danefæ», término utilizado para identificar objetos arqueológicos de especial importancia material o cultural encontrados en territorio danés.

Cuando una pieza reúne los requisitos establecidos, pasa a ser propiedad del Estado y, como compensación, puede recibir una gratificación cuya cuantía se determina teniendo en cuenta factores como el material, la rareza, el estado de conservación y la calidad de la documentación.

Rebildskat

En la misma zona, en 1971, salió a la luz otro tesoro de plata, conocido como Rebildskat y cuyo origen también se remonta al siglo X. El conjunto está compuesto por lingotes de plata, joyas y otras piezas de menor tamaño. En total, reúne alrededor de cuatro kilos de plata, que envolvieron en piel antes de enterrarlos.

«Nos encontramos ante una zona que, una y otra vez, depara hallazgos espectaculares de la época vikinga. El nuevo tesoro de plata demuestra que la zona de Rebild no era una región periférica, sino que formaba parte de las amplias conexiones económicas y culturales que unían Escandinavia con las zonas que rodean el mar Báltico y el mundo islámico al este, así como con la zona del mar del Norte, Inglaterra y Europa occidental al oeste», afirma Torben Sarauw.