Tendios democratiza la IA para que ayuntamientos de cualquier tamaño puedan acceder a tecnología experta en contratación pública

El 83,7% de los municipios españoles tiene 5.000 habitantes o menos. Sin embargo, sus profesionales de contratación pública asumen las mismas responsabilidades legales y administrativas que las grandes administraciones, aunque habitualmente cuentan con menos recursos y herramientas tecnológicas. Un cuello de botella muy grande contando con que las licitaciones públicas en España son un gigante que mueve más de 113.000 millones de euros, equivalente a cerca del 20% del PIB, y un 4% del total se quedan desiertas porque lo que piden está fuera de mercado; algo que se puede mitigar enormemente con la implementación de la inteligencia artificial en los ayuntamientos.

Acelerar la adopción de la inteligencia artificial en la administración local, más allá de los modelos conversacionales, contribuye a una contratación pública más eficiente, transparente y accesible. Además, con su correcta utilización, las instituciones de menor tamaño podrían automatizar ciertas actividades de los equipos de contratación como redactar pliegos, realizar validaciones automáticas, buscar expedientes y resoluciones de manera más precisa o acceder de manera instantánea a las normativas relacionadas con cada pliego.

Con la tecnología actual, la inteligencia artificial permite ayudar a los profesionales de contratación a reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, a mejorar la calidad documental, a reforzar la seguridad jurídica y a facilitar el acceso al conocimiento especializado, permitiéndole a los funcionarios dedicar más tiempo a las tareas de mayor valor. Un punto fundamental en los consistorios pequeños que vertebran la España vaciada.

De esta manera, y teniendo todos estos puntos en cuenta, la compañía presenta Tendios Local, una nueva solución con la que da un paso más en su misión de garantizar el acceso global a la inteligencia artificial especializada en contratación pública; siempre de la mano de Vera, el asistente de Inteligencia Artificial especializado en contratación pública desarrollado por la empresa española.

Bajo el lema «El tamaño no importa. Los profesionales de contratación, SÍ», Tendios defiende que la innovación no debería depender del tamaño de un ayuntamiento, sino de las necesidades de los profesionales que trabajan cada día para garantizar procesos de contratación ágiles, seguros y conformes a la normativa.

«Las responsabilidades de un profesional de contratación son prácticamente las mismas en un municipio de 1.000 habitantes que en una gran capital. Creemos que el acceso a la inteligencia artificial también debería serlo. Nuestro objetivo es democratizar una tecnología que hasta ahora no estaba al alcance de todos los ayuntamientos», afirma Xavi Creus, fundador y co-CEO de Tendios.

La digitalización de la administración pública no puede depender del tamaño de un municipio. Por ello, hacer que la inteligencia artificial llegue a todos los municipios de España sin importar el número de habitantes significa garantizar que cualquier profesional de contratación pueda acceder a las mismas herramientas, independientemente de dónde desempeñe su trabajo.