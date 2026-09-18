España sub-20 jugará en Ceuta el 30 de septiembre contra México

Ceuta acogerá un partido de la selección española. Será España sub-20 quien acuda a jugar a la ciudad autónoma, midiéndose a México, el próximo 30 de septiembre. Un partido que se celebrará en el Alfonso Murube, donde juega sus partidos de Segunda División el Ceuta. De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) demuestra y refuerza su compromiso con la ciudad en un momento de máxima delicadeza, debido a la invasión sufrida el pasado 31 de julio y cuyos efectos siguen marcando el día a día de los 80.000 ceutíes que residen allí.

El presidente de la RFEF viajó hace unas semanas a Ceuta junto a Luis de la Fuente para mostrarles su apoyo y, además, ofrecerles la Copa del Mundo lograda en el Mundial 2026. Ahora, llega esta nueva demostración a la ciudad. La Selección sub-20 será la primera vez que una selección de fútbol acude a jugar allí. Hay un último precedente, en 2018, con la selección española de fútbol sala.

Será, por tanto, la primera vez en la que el deporte rey acuda a la ciudad autónoma para un partido de una de las selecciones. No será, por motivos operativos, un encuentro de la Absoluta, que compite en competiciones de la UEFA y tiene que adaptarse a unos parámetros con los que las instalaciones de Ceuta no cumple. Tampoco puede acudir la Sub-21, que ya tenía cerrados sus compromisos clasificatorios para el Europeo 2027 y que sólo disputará un partido en España y que tenía ya confirmada su disputa en Ibiza.

Allí acudirá, por tanto la selección sub-20, dirigida por Paco Gallardo. El partido será el 30 de septiembre, cuando se cumplan prácticamente los dos meses de la invasión producida por la entrada masiva de 80.000 personas el 31 de julio. Será una muestra más de que el mundo del fútbol está con Ceuta, puesto que desde que se produjeron los incidentes en la frontera, las muestras de apoyo no han parado de producirse.

Más allá de los homenajes espontáneos en los estadios o las muestras de apoyo por parte de los clubes, se han producido visitas institucionales como la de Rafa Louzán y Luis de la Fuente, además de la de Florentino Pérez. La del presidente del Real Madrid de este 18 de septiembre, junto con el ceutí Pirri, presidente de honor del conjunto blanco, es la primera visita institucional de un club de Primera División a la ciudad autónoma.

El próximo 30 de septiembre, la Federación mostrará que su compromiso va mucho más allá que una simple visita, llevando a la selección sub-20 a disputar un partido allí. Será la primera oportunidad tras lo sucedido de llevar a una selección a la ciudad, puesto que hay parón de selecciones. Ante la imposibilidad de que vaya la absoluta, ni de que tampoco pueda acudir la Sub-21, que ya tenía cerrados los tres partidos, la RFEF manda a una sub-20 que habitualmente no tiene actividad, salvo el Mundial sub-20, que se celebra en los años impares.