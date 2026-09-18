España se apodera de MotoGP

MotoGP tiene un color especial. En las tres categorías del Mundial se habla español, ya que los tres líderes de Moto3, Moto2 y MotoGP son españoles. No solo eso, sino que en las tres categorías los que mandan son los pilotos que compiten bajo la bandera de España. El motociclismo español está viviendo uno de sus mejores momentos de la historia, con Marc Márquez y Jorge Martín comandando la pelea por el trono de la categoría reina, empatando a puntos en el liderato. En Moto2 hay tres pilotos peleando por el título y en Moto3 manda Quiles, seguido de otros tres españoles.

Todo comenzó con el título de Álex Crivillé en 1999. Era el primer español en ganar un Mundial en la categoría reina, por entonces 500cc. A partir de ahí llegó un tal Valentino Rossi para dominar la categoría con mano de hierro. En la década de los 2000 eran los italianos los que mandaban en el Mundial con Rossi, Max Biaggi y Loris Capirossi. Estos tres pilotos fueron los tres primeros de la clasificación en 2001, el año del primer título del Doctor.

En 2003 y 2004 apareció Sete Gibernau para convertirse en el aspirante al título. Sus luchas con Rossi son historia del motociclismo, pero ni por esas podía batir al 46. Carlos Checa también estaba entre los 10 mejores. Pero España no terminaba de hacerse un hueco en el Mundial. En categorías inferiores sí que se ganaba, con los 12+1 de Ángel Nieto, Jorge Martínez Aspar, Sito Pons, Ricardo Tormo, Emilio Alzamora o el propio Álex Crivillé.

Lorenzo y Márquez cambian la historia

La historia cambió en 2010 con el famoso triplete español: Márquez (125cc), Toni Elías (Moto2) y Jorge Lorenzo en MotoGP. 11 años después del título de Crivillé, España volvía a reinar en la máxima categoría gracias al piloto mallorquín que ponía fin al reinado de Rossi. En 2011 ganó Stoner tras una lesión de Lorenzo en Phillip Island. Pero en 2013 llegó Márquez y empezó el idilio español con nueve títulos consecutivos en nueve años (6 de Márquez, 2 de Lorenzo y 1 de Mir), a los que hay que sumarle el de Martín en 2024 y Marc en 2025.

También estaba Dani Pedrosa, a quien le tocó vivir la época dorada del motociclismo. De hecho, en 2013 se produce un triplete español en MotoGP con Márquez primero, Lorenzo segundo y Pedrosa tercero. También ganan Viñales (Moto3) y Pol Espargaró (Moto2). Y al año siguiente se repitió el triplete en las tres categorías con Álex Márquez (Moto3), Tito Rabat (Moto2) y Márquez (MotoGP).

Tres españoles dominan MotoGP

Esta temporada va camino de producirse un nuevo triplete español en las tres categorías. En Moto3, Máximo Quiles es el auténtico rey de la categoría. Va primero con 107 puntos de ventaja sobre el segundo, otro español, David Almansa. Pero es que el tercero y el cuarto de la clasificación de pilotos (Álvaro Carpe y Brian Uriarte) también son españoles.

Lo de Quiles, el niño maravilla, es de otro planeta. El apadrinado de Márquez en el Mundial está en un nivel muy superior al resto. Entre él y Almansa hay 107 puntos, pero entre Almansa y Uriarte, el cuarto, hay 20 puntos. Pero es que en Moto2 sucede algo parecido. Los tres primeros de la categoría son españoles, con Manu González líder con 47,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara, segundo, y 75 sobre Iván Ortolá, tercero.

Márquez y Martín luchan por el trono

En la categoría reina, los dos últimos campeones españoles, Jorge Martín y Marc Márquez, luchan por el trono de la categoría reina. Ambos están empatados en el primer puesto a 274 puntos, con el ilerdense primero al haber ganado más carreras este año.

En Red Bull Ring comienza una nueva batalla por el título de MotoGP después de que el 93 haya firmado la mayor remontada de la historia de la categoría, al remontar 102 puntos para volver a ser líder. El tercero, Marco Bezzecchi, está a 33 puntos. También hay que destacar a Pedro Acosta, quinto clasificado de la general. Además, en el último GP en Misano sucedió algo histórico. Por primera vez en 77 años de historia del campeonato, los seis primeros clasificados de la carrera de MotoGP eran españoles.