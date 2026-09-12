Marc Márquez le gana el pulso a Bezzecchi en la Sprint de Misano

El piloto español Marc Márquez ha ganado este sábado con autoridad, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y del también español Jorge Martín (Aprilia), la carrera Sprint en la categoría de MotoGP durante el Gran Premio de San Marino, decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo.

En el Misano World Circuit Marco Simoncelli, Marc Márquez salía desde el segundo puesto de la parrilla, pero en la primera de las 13 vueltas programadas pasó a Bezzecchi. De hecho, lo adelantó en la primera curva, a derechas, y no soltó el liderato de la carrera hasta la meta. Por su parte, el italiano también mostró buen ritmo y acabó en segundo lugar.

A su espalda, el también italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) rodó mejor que otro español, un Fermín Aldeguer (Ducati) sin el mismo nivel que horas antes durante las sesiones clasificatorias por la ‘pole’. No en vano, él terminó octavo esta sprint porque, entre otras cosas, cedió al empuje que llevaba su compatriota Jorge Martín, con brío los sábados.

En la vuelta 7, ‘Martinator’ rebasó a Di Giannantonio, si bien ya no pudo alcanzar a su compañero en el Aprilia Racing Factory Team. A raíz de este podio en la Riviera de Rímini, el propio Jorge Martín se quedó con 263 puntos en el liderato del Mundial de pilotos y Marc Márquez se le situó a 14 puntos de distancia, con Bezzecchi en tercer lugar a 22.

Marc Márquez reconoce la estrategia

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) reconoció más tarde que utilizó una estrategia y una elección de neumáticos: «Como la estrategia funcionó allí, he intentado hacer la misma; porque se intenta, pero luego a veces sale y a veces no», reconoce, quien explica que lo hizo para «liderar desde el principio» para evitar que, con el neumático blando, «tuviera ese extra al inicio y luego gestionar la carrera hasta el final».

No obstante, Marc Márquez ha reconocido que su triunfo este sábado pone en aviso a sus rivales y que es lo que odia de las ‘sprint’ pues afirma que «siempre se me ha dado muy bien tirar de instinto e improvisar», pero ahora todos los pilotos son muy buenos y, «si repites algo una, dos, tres o cuatro veces, al final ya se saben los trucos».

«El domingo todo dependerá mucho de la salida, del momento de soltar el embrague, de si estás cerca o lejos, y hay que gestionarlo de la mejor manera», afirma a los medios de comunicación presentes en Misano Adriático Marc Márquez.