Conoce la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2026 Jorge Martín sigue liderando la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026 con 256 puntos

El Mundial de MotoGP 2026 hace su parada en el GP de San Marino con un fin de semana que será apasionante, ya que se pueden producir cambios en la clasificación que encabeza Jorge Martín. Marc Márquez está a 19 unidades de su compatriota, mientras que Bezzecchi, que completaría el podio, sólo tiene al español a 24 puntos. Te desvelamos las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo lo que ocurra durante estos días en el Circuito de Misano – Marco Simoncelli.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de San Marino: todos los horarios por días

Viernes 11 de septiembre

Todo comenzará en el GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2026 este viernes 11 de septiembre. Ese día los pilotos van a tener que disputar las prácticas y las primeras sesiones de entrenamientos libres para intentar adaptarse al Circuito de Misano – Marco Simoncelli, por lo que Álex Márquez y el resto de participantes afrontarán esta primera jornada con bastante ilusión.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 12 de septiembre

El sábado 12 de septiembre ya se habrán conocido las sensaciones del fin de semana en el GP de San Marino y tras la última sesión de entrenamientos libres se disputará la clasificación. Posteriormente, para acabar la jornada, una emocionante carrera al sprint donde Marc Márquez y compañía esperan llevarse los primeros puntos del Mundial de MotoGP 2026 que se reparten en el Circuito de Misano – Marco Simoncelli.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de San Marino – 15:00 – 15:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 13 de septiembre

El colofón final del GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2026 llegará este domingo 13 de septiembre con las carreras de las tres categorías. La reina comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 27 vueltas a este mítico trazado de Misano – Marco Simoncelli.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de San Marino – 14:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de San Marino de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que ocurra durante el Mundial de MotoGP 2026, ya sean entrenamientos, clasificaciones, carrera al sprint y Gran Premio, fue Dazn. Esto significa que el GP de San Marino se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de esta plataforma que quieran ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Circuito de Misano – Marco Simoncelli podrán hacerlo descargándose su aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar cada día la mejor información sobre todo lo que vaya ocurriendo en esta GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2026. Publicaremos las crónicas de todas las pruebas que se celebren durante el fin de semana y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Circuito de Misano – Marco Simoncelli, donde prestaremos especial atención a los pilotos españoles, como puede ser Jorge Martín, que es el líder.

Dónde escuchar por radio el GP de San Marino de MotoGP

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte y seguidores de los pilotos españoles que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming esta prueba del Mundial de MotoGP 2026 deben saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Circuito de Misano – Marco Simoncelli para contar lo que estén haciendo Pedro Acosta y el resto de participantes en el GP de San Marino.

Circuito del GP de San Marino de MotoGP

El Circuito de Misano – Marco Simoncelli, ubicado en la región de Emilia-Romaña, será el escenario donde se celebrará esta decimocuarta jornada del Mundial de MotoGP 2026 que es el GP de San Marino. Este trazado tiene un total de 16 curvas, siendo diez de derecha y seis de izquierda. Además, su longitud es de 4,23 kilómetros y su ancho de pista es de 12 metros, teniendo su recta más larga sólo 530 metros. Pecco Bagnaia, en 2024, firmó la vuelta rápida en 2024 al detener el cronómetro allí en 1:30:877.