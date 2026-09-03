Marc Marquez muestra las heridas de guerra de su brazo derecho

Marc Márquez no ha escondido el estado físico de su brazo derecho en su última publicación de Instagram. El piloto de Cervera ha compartido una serie de imágenes en esta red social, entre las que ha llamado la atención una de ellas, en la que muestra sin filtros una aparatosa herida en su brazo derecho. La numerosas caídas que ha sufrido el nueve veces campeón del mundo han hecho mella en la zona, e incluso se puede apreciar una notable diferencia de musculatura entre ambos hombros.

Los problemas físicos que arrastra Marc Márquez no le están impidiendo competir por su octava corona en MotoGP, pero sí le están mermando en sus opciones de título. Pese a estas dolencias, firmó un doblete de triunfos en la última cita del Mundial en Motorland. Tres semanas antes, el piloto de Ducati encendió las alarmas cuando confesó, en un vídeo compartido por el propio equipo en sus canales oficiales, que «no tenía control el su brazo derecho». Una molestia que no fue impedimento para que el mayor de los Márquez venciera tanto en la sprint del sábado como en la carrera del domingo en Aragón después de tres semanas de parón.

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El piloto ilerdense está inmerso en plena lucha por el campeonato del mundo de la categoría reina, en el que se sitúa en segunda posición y a sólo 19 puntos del líder, Jorge Martín. El perfil de los diferentes circuitos marcará el rendimiento de Marc Márquez en las próximas pruebas. Las secuelas de su grave lesión en húmero y hombro derecho hacen que el ’93’ brille en circuitos con curvas a izquierdas y sufra al sostener el peso de su Ducati en los trazados con más giros a derechas.

Si a algo acostumbra Marc Márquez es a mostrar espíritu de lucha y resiliencia ante las diferentes reveses en forma de caídas y complicaciones médicas, como la diplopía que sufrió en la vista durante el año 2022. El piloto de Ducati tendrá que ponerse el mono de faena para conquistar su décimo título, octavo en MotoGP, ante rivales como Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio o Ai Ogura. La igualdad es máxima en las primeras posiciones, lo que le ha dado cierto margen a Marc Márquez para escalar en la clasificación. El ’93’ buscará su enésima hazaña en este 2026 para conquistar su décimo título y desempatar con su gran rival, Valentino Rossi.