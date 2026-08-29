Un Bezzecchi de récord deja sin pole a Márquez en Aragón

Marco Bezzecchi ha dado la sorpresa en MotorLand y se ha llevado la pole en el GP de Aragón de MotoGP (1:44.984), dejando a Marc Márquez sin el premio gordo en su circuito fetiche. Sorpresa entre comillas, porque el viernes ya firmó el mejor tiempo del día con récord de la pista incluido. Y este sábado lo volvió a batir, bajando por primera vez al 1:44. De esta forma, el piloto italiano confirma la mejoría de Aprilia, que rompe la racha de Ducati de cuatro poles consecutivas en este trazado. El 93 se tuvo que conformar con la segunda plaza, justo delante de su hermano, Álex, que les acompañará en la primera línea.

Márquez partía como el gran favorito a la pole a pesar de que Bezzecchi había firmado el récord de la pista el viernes. Pero el leridano no conoce la palabra presión. Al contrario, bajo presión rinde todavía mejor. Y lo volvió a demostrar batiendo el récord de la pista de Bezz en su primera vuelta lanzada. Paró el crono en 1:45.136, tres décimas más rápido que el tiempo del italiano en la práctica.

El de Aprilia contestó rápido, bajando otra vez ese récord y convirtiéndose en el primer piloto en bajar del 1:45, con un tiempo de 1:44.984. A Marc le salía un duro rival en su circuito fetiche. No se lo iba a poner fácil el pupilo de Valentino Rossi. En su segunda tanda, el nueve veces campeón del mundo salió acompañado de una enorme hilera de pilotos. Todos buscaban la rueda del siete veces ganador aquí en MotorLand Aragón.

Por su parte, el líder del campeonato, Jorge Martín, se iba a boxes sin haber marcado una vuelta rápida en su primera salida a pista. Pero lo arregló después y saldrá quinto. Mientras tanto, Márquez cometía un pequeño error al inicio del primer sector que le lastró el resto de la vuelta. Con Acosta a su estela, el catalán no logró mejorar el registro fijado por el piloto de Rimini. Además, el 72 mejoraba en 22 milésimas su propio registro y se lo ponía más difícil al de rojo.

Marc volvió a insistir en la siguiente vuelta. Aunque empezó el primer sector a más de una décima de Bezz, en el segundo se ponía a 13 milésimas y el público se levantaba de sus asientos para alentar al ídolo local en busca de la machada. Pero un par de giros después cometió un error y salvó la caída por los pelos, lo que le hizo cortar porque ya era imposible mejorar. Al final, se quedó a 89 milésimas del tiempo de la Aprilia y saldrá segundo, que no está nada mal. Pero el de Cervera es el rey de Aragón y todo lo que no sea que acabe primero siempre es noticia.

Detrás de ellos se metió Álex Márquez. A la chita callando, el de Gresini logró colarse en la primera fila sin hacer demasiado ruido. Está en la pelea. La segunda fila será toda española con Raúl Fernández, cuarto; el líder del campeonato, Jorge Martín, quinto, y Pedro Acosta, sexto. No obstante, Márquez sigue siendo el favorito a la victoria en MotorLand Aragón.

Bagnaia supera la Q1

Bagnaia y Moreira se metieron en la Q2 tras pasar por la Q1. El piloto de Ducati Lenovo lo salvó después de otro mal viernes este año y pasó con el mejor tiempo de la Q1, después de batir el tiempo de Diogo por apenas 21 milésimas. Joan Mir estuvo muy cerca de meterse, pero las dos décimas que perdió en el tercer sector en su última vuelta le lastraron y saldrá desde la decimoquinta posición. Finalmente, el de rojo partirá octavo, mientras que el de Honda lo hará décimo.