Consulta cuándo es, los horarios y cómo ver por televisión en directo el GP de Aragón del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Aragón es la decimotercera jornada del Mundial de MotoGP 2026 y se correrá en MotorLand

El Mundial de MotoGP 2026 hace su tercera parada en España con el GP de Aragón, que se celebrará en MotorLand. Alcañiz acoge, un año más, a los mejores pilotos del planeta que están peleando en una clasificación en la que Jorge Martín es el líder indiscutible. Bezzecchi va segundo y el podio lo completaría el nipón Ogura, aunque Marc Márquez está a sólo tres unidades del japonés. Te contamos a continuación las fechas, los horarios y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Teruel.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Aragón: todos los horarios por días

Viernes 28 de agosto

El GP de Aragón comenzará por todo lo alto este viernes 28 de agosto con una jornada en la que los participantes tendrán la oportunidad de familiarizarse con el circuito de MotorLand, ya que realizarán las primeras sesiones de entrenamientos libres y de prácticas para afrontar el resto de esta jornada del Mundial de MotoGP 2026 de la mejor manera posible.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 29 de agosto

Ya será el sábado 29 de agosto cuando pilotos como Álex Márquez y compañía traten de darlo todo. Primero, en las últimas sesiones de entrenamientos libres de este apasionante fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026 y posteriormente peleando en MotorLand por la clasificación para el domingo y para la gran carrera al sprint del GP de Aragón, con los Pedro Acosta y resto de pilotos de la parrilla tratando de arañar unos puntitos.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Aragón – 15:00 – 15:45 horas – 11 vueltas.

Domingo 30 de agosto

El colofón final en Alcañiz, Teruel, del GP de Aragón del Mundial de MotoGP 2026 se vivirá este domingo 30 de agosto con las carreras de las tres categorías. La de la reina comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 23 vueltas al circuito de MotorLand.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 17 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 19 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Aragón – 14:00 horas. 23 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Aragón de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn es el medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra a lo largo del fin de semana en todos los Grandes Premios del Mundial de MotoGP 2026. Es por ello que los entrenamientos libres, clasificaciones, carrera al sprint y el GP de Aragón se va a poder ver en directo por el canal de pago que Dazn tiene en diferentes plataformas. Además, todo lo que suceda en MotorLand se podrá ver gratis y en abierto mediante Aragón TV, el medio autonómico de dicha comunidad.

Todos los aficionados a la velocidad y a la adrenalina que no se pierden ni una carrera del Mundial de MotoGP 2026 deben saber que podrán ver el GP de Aragón en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Dazn o Aragón Play. Estas apps están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web de estas dos plataformas, accediendo a ellas con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda durante todo el fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026, ya que estaremos prestando atención a todo lo que ocurra en Alcañiz, especialmente con los pilotos españoles como Marc Márquez y compañía. También publicaremos la crónica después de cada prueba y compartiremos con todos nuestros lectores las declaraciones importantes que nos lleguen desde MotorLand.

Dónde escuchar por radio el GP de Aragón de MotoGP

Todos los aficionados a este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el GP de Aragón del Mundial de MotoGP 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con MotorLand para contar todo lo que esté ocurriendo en Teruel.

Circuito del GP de Aragón de MotoGP

El Circuito de MotorLand, situado en Alcañiz, Teruel, será el escenario donde se disputará el GP de Aragón, que es la decimotercera jornada del Mundial de MotoGP 2026. Desde 2010 se celebra este Gran Premio y tiene una gran importancia para nuestro país. Su longitud es de 5,08 kilómetros, tiene 17 curvas -siete de derecha y diez de izquierda-, su ancho de pista es de 15 metros y su recta más larga mide 968 metros. En 2025 Marc Márquez firmó el récord la vuelta rápida en carrera al detener el cronómetro en 01:46:705.