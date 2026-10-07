Entra en vigor en 2027 y está confirmado por el BOE: nueva subida del MEI que afecta a las nóminas de los españoles

Las nóminas van a cambiar otra vez a partir del próximo 1 de enero. No será con una gran cantidad de dinero en cada sueldo, pero sí un nuevo incremento que afectará a millones de trabajadores. El motivo es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2027 dará otro paso dentro del calendario de subidas previsto para los próximos años.

No es una medida que el Gobierno tenga que aprobar a finales de año ni una novedad que dependa de los próximos Presupuestos, sino que la subida quedó establecida con la reforma de las pensiones y aparece recogida en la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este año el MEI representa un 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes y cuando llegue enero será del 1%. La subida se reparte entre empresa y empleado, aunque no a partes iguales. En 2027, un 0,83% correrá a cargo de la empresa y el otro 0,17% se descontará al trabajador.

La subida del MEI que llegará en enero de 2027

El MEI lleva varios años apareciendo en las cotizaciones y seguirá haciéndolo durante bastante tiempo. Entró en funcionamiento en 2023 y nació como parte de la reforma destinada a reforzar los recursos disponibles para pagar las pensiones durante las próximas décadas. Pero no pensemos en este mecanismo como un impuesto sobre las nóminas, sino que en realidad es una cotización a la Seguridad Social y su recaudación va al Fondo de Reserva, que es la conocida como hucha de las pensiones, y no funciona como el IRPF ni sirve para aumentar la futura prestación individual de quien la paga.

En 2026, el tipo es del 0,90%. La empresa soporta un 0,75% y al empleado le corresponde un 0,15%. El salto del próximo año llevará esas cifras que ya mencionamos del 0,83% y al 0,17%, respectivamente. Por tanto, la parte que sale directamente del sueldo aumenta 0,02 puntos. Es una variación pequeña vista mes a mes, aunque se suma al resto de cotizaciones que ya aparecen en la nómina y a final de año se suma en unos pocos euros.

Cuánto dinero se descontará de la nómina

La forma más sencilla de entender la subida es llevarla a euros. Pongamos por ejemplo que una persona con una base de cotización de 2.000 euros aporta este año 3 euros mensuales por el MEI. En este caso, y a partir de enero de 2027 serán 3,40 euros por lo que la diferencia es de 40 céntimos al mes. Si la base alcanza los 3.500 euros, el descuento actual es de 5,25 euros mensuales. Con el 0,17% previsto para el próximo ejercicio subirá a 5,95 euros, es decir, 70 céntimos más cada mes.

No existe una cantidad idéntica para todo el mundo porque el cálculo se realiza sobre la base de cotización. Por eso dos personas con salarios y bases diferentes tampoco verán exactamente el mismo cambio. La mayor aportación, además, no corresponde al empleado. Si seguimos con el ejemplo de una base de 2.000 euros, la empresa abonará actualmente 15 euros mensuales al aplicar su 0,75%. Y en 2027, con un tipo empresarial del 0,83%, serán 16,60 euros.

Por qué se está cobrando el MEI

Detrás de este recargo está uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema español de pensiones: la llegada a la jubilación de generaciones muy numerosas. El objetivo es acumular recursos durante estos años para que el Fondo de Reserva pueda utilizarlos cuando aumenten las necesidades financieras del sistema. El mecanismo se introdujo mediante la Ley 21/2021 y posteriormente fue modificado por el Real Decreto-ley 2/2023. Fue entonces cuando quedó dibujado el calendario de incrementos que explica por qué el porcentaje vuelve a cambiar en 2027.

Para quien trabaja por cuenta ajena, todo se hace automáticamente. No hay que presentar una solicitud ni realizar un ingreso aparte. La empresa aplica la cotización correspondiente y en la nómina queda reflejada la parte que debe asumir el empleado. La situación de los autónomos es distinta. Al no existir una empresa que pague la parte empresarial, el MEI se aplica conforme a las reglas de cotización de su régimen y sobre la base correspondiente.

La subida de 2027 no va a ser la última

El 1% previsto para enero tampoco marca el final del recorrido. Un año después, en 2028, el MEI volverá a crecer hasta el 1,10%. Y desde 2029 alcanzará el 1,20%, porcentaje que la normativa mantiene hasta 2050. Cuando llegue a ese 1,20%, el reparto previsto para los asalariados será de un 1% a cargo de la empresa y un 0,20% a cargo del empleado. El proceso, por tanto, se está haciendo de manera escalonada y no mediante una única subida que afecte a las nóminas de los trabajadores.

Para 2027 el cambio inmediato es mucho más pequeño: dos centésimas más en la parte que paga directamente el trabajador. En una base de 2.000 euros son apenas 40 céntimos mensuales. Pero la subida está confirmada y tiene fecha ya que comenzará a aplicarse con las nóminas del próximo enero, cuando el MEI pase del 0,90% actual al 1%.