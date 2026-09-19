Orlando Bloom entrega a Werner Herzog el primer Premio Donostia y Jeremy Irons celebra los 40 años de ‘La misión’

Orlando Bloom entrega a Werner Herzog el primer Premio Donostia en una San Sebastián que ya ha desplegado la alfombra roja. El Kursaal ha dado este viernes el pistoletazo de salida de la 74ª edición del Festival de Cine. Una noche con numerosos rostros conocidos, pero con dos protagonistas indiscutibles: Werner Herzog y Orlando Bloom.

El actor británico ha sido el encargado de entregar al cineasta alemán el primer Premio Donostia de esta edición. Ambos acaban de trabajar juntos en Bucking Fastard, la última película de Herzog, presentada previamente en el Teatro Victoria Eugenia. Sobre el escenario, Bloom ha dibujado el perfil de un director que jamás ha entendido el cine como un territorio cómodo.

Werner Herzog se declara enamorado del País Vasco

Lejos de limitarse a recoger la estatuilla, el homenajeado ha querido devolver el cariño con una declaración de amor a la cultura vasca. Herzog ha recordado que su vínculo con este pueblo comenzó durante el rodaje de Aguirre, la cólera de Dios, estrenada en 1972, y ha elogiado el euskera, al que ha definido como una lengua extraordinaria y la más antigua de Europa.

Especialmente emotivas han sido sus palabras sobre los bertsolaris. Aunque ha reconocido que no siempre comprende lo que dicen, el director sí percibe en ellos el sentimiento de una comunidad unida por la poesía. Por eso, ha asegurado recibir el Premio Donostia como un reconocimiento procedente de «un pueblo de poesía».

La ceremonia, conducida por las actrices Fariba Sheikan y Mariona Terés, ha mezclado los inevitables momentos de solemnidad con otros cargados de emoción. Cayetana Guillén-Cuervo también ha tomado la palabra para reivindicar la figura de Ricardo Darín, protagonista del cartel de esta edición y uno de los actores que mejor representa la estrecha relación entre el certamen y el cine latinoamericano.

Jeremy Irons regresa con ‘La misión’

Otro de los momentos destacados de la noche ha llegado de la mano de Jeremy Irons. El intérprete ha regresado a San Sebastián acompañado por el productor David Puttnam para celebrar los 40 años de La misión, el inolvidable largometraje dirigido por Roland Joffé.

Premio para Paul Thomas Anderson

La inauguración ha dejado también su correspondiente reparto de galardones. Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, ha recibido el Gran Premio FIPRESCI de la Federación Internacional de Críticos de Cine. Carlos Prada, vicepresidente de Warner, lo ha recogido en representación de la película.

La gala ha servido, además, para presentar oficialmente al jurado que decidirá el palmarés. Ira Sachs ejerce como presidente y estará acompañado por Catherine Paillé, Mike Goodridge, Genki Kawamura, Bill Skarsgård, Alice Braga y Patricia López Arnáiz.

La música de Verde Prato ha puesto la nota más íntima con la interpretación de Zerua, mientras el Festival recordaba a varias figuras del sector fallecidas durante los últimos meses. El broche final lo ha puesto Fatih Akin con Geister / Ghost Song, encargada de abrir la Sección Oficial. El cineasta alemán ha llegado acompañado por parte del reparto, incluidos Eren M. Güvercin y Mariam Dawoud. Así comienza una edición que proyectará 263 películas de 47 países hasta el próximo 26 de septiembre.