Juan Carlos I vuelve a Sangenjo: acompañado por la Infanta Elena y pendiente de su querido ‘Bribón’

El Rey Juan Carlos ha regresado a Sangenjo para disfrutar de una de las citas deportivas que más han marcado su trayectoria en los últimos años. El emérito se ha desplazado este viernes hasta el Real Club Náutico de Sangenjo con motivo de la primera jornada de la 11ª Regata Rey Juan Carlos I–El Corte Inglés Máster, una competición que vuelve a reunir en aguas de la Ría de Pontevedra a algunos de los nombres habituales del mundo de la vela. Una nueva visita a Galicia que vuelve a poner de manifiesto el estrecho vínculo que el padre de Felipe VI mantiene con este deporte y, especialmente, con el municipio pontevedrés.

Don Juan Carlos ha seguido desde el mar las primeras pruebas de la jornada a bordo de una embarcación de apoyo del Bribón, el barco con el que ha competido durante años y que continúa siendo uno de los grandes protagonistas de las regatas de la clase 6 Metros. El monarca ha estado acompañado durante la jornada por familiares y amigos, entre ellos Pedro Campos, una de las personas de su círculo más cercano y una figura fundamental en su relación con Sangenjo y con la vela. Desde la embarcación, el emérito ha podido seguir de cerca el desarrollo de las primeras pruebas de una competición que se ha convertido en una cita habitual de su calendario.

La presencia de Don Juan Carlos en Sangenjo no resulta, por tanto, casual. El Real Club Náutico de Sangenjo se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro del emérito con el mundo de la vela y en uno de los lugares donde se le ha podido ver con mayor frecuencia durante sus visitas a España. Su relación con este municipio gallego se remonta años atrás y está estrechamente ligada a su pasión por la navegación y a su participación en las competiciones de la clase 6 Metros.

En esta ocasión, además, su visita coincide con el estreno de la flota de Xacobeo 6 Metros en la 11ª Regata Rey Juan Carlos I–El Corte Inglés Máster. El Bribón afronta así una nueva competición después de haber firmado una destacada trayectoria internacional en los últimos años. El equipo logró recientemente su quinto título europeo consecutivo, consolidando su protagonismo dentro de una categoría en la que Don Juan Carlos ha continuado vinculado a la competición pese a su retirada de la primera línea de la actividad institucional.

El viaje a Galicia se produce apenas unos días después de la llegada del Rey Juan Carlos a España. El emérito aterrizó el miércoles y, dos días después, se desplazó hasta Sangenjo para asistir a esta nueva cita deportiva. Se trata, además, de una nueva visita a Galicia en un año en el que ya ha pasado por la comunidad en varias ocasiones. La agenda del padre de Felipe VI ha estado marcada durante estos meses por sus compromisos relacionados con la vela y por diferentes encuentros vinculados a este deporte.

Durante esta estancia también se ha producido un momento especialmente familiar. Don Juan Carlos ha coincidido con María Zurita y su hijo Carlitos, su ahijado, además de con su hija, la infanta Elena, y otros familiares y amigos que se han desplazado hasta el Real Club Náutico. La presencia del pequeño se ha sumado así al ambiente familiar que ha rodeado la jornada, aunque el principal motivo de la visita del emérito ha vuelto a ser su pasión por las regatas.

La relación de Don Juan Carlos con la vela también está marcada por amistades que se han mantenido durante décadas. Entre ellas se encuentra la que mantuvo con Josep Cusí, fallecido el pasado mes de agosto a los 92 años. Ambos estuvieron unidos desde los años setenta y compartieron durante décadas su afición por la navegación y las competiciones deportivas. Una relación que forma parte de la historia personal del emérito y de su estrecha vinculación con el mundo náutico.

La estancia en Sangenjo también llega después de que el Rey Juan Carlos recibiera el Premio Saint-Simon de Reconciliación, un reconocimiento que le fue entregado durante su visita a Galicia. Con este nuevo viaje, el emérito vuelve a uno de los escenarios donde más habitual ha sido su presencia en los últimos años y donde ha encontrado en la vela uno de sus principales vínculos con España. La competición continuará durante las próximas jornadas y el calendario de la clase 6 Metros contempla además nuevas citas en los próximos meses. Así, Sangenjo vuelve a convertirse en punto de encuentro para el Rey Juan Carlos y el mundo de la vela, una relación que permanece vinculada a su trayectoria personal y deportiva y que explica buena parte de sus frecuentes visitas a Galicia.