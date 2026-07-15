El ‘Bribón’ y el ‘Titia’ representan a España en el Campeonato de Europa de la clase 6 Metros

El lago Lemán será, del 19 al 24 de julio, el escenario de uno de los grandes acontecimientos de la temporada para la clase 6 Metros. Allí, el Bribón y el Titia defenderán el prestigio de la vela española frente a la mejor flota internacional en un Campeonato de Europa en el que ambos parten entre los grandes favoritos al título.

Los dos equipos, ambos con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo, serán los únicos representantes españoles en una cita que reunirá a 50 embarcaciones de más de 10 países, confirmando al Campeonato de Europa como la gran referencia continental de la clase.

La flota estará integrada por equipos procedentes de Suiza, Suecia, Finlandia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Grecia y otras naciones con una larga tradición en los 6 Metros, lo que garantiza un nivel deportivo y técnico de primer orden.

El Bribón, con el Rey don Juan Carlos como patrón y Jane Abascal a la caña, afronta el Campeonato de Europa con la responsabilidad de defender el título continental conquistado en Sanxenxo en 2024. El equipo, dirigido deportivamente por Pedro Campos, llega además a la cita de Ginebra como vigente campeón de Europa y vigente campeón del mundo, tras el histórico triunfo logrado el pasado mes de septiembre en Nueva York. Un doble título que le sitúa como uno de los grandes referentes internacionales de la clase y como uno de los principales favoritos para revalidar la corona europea.

Por su parte, el Titia, armado por Mauricio Sánchez-Bella, afronta el Europeo en uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva. El equipo español llega a Ginebra después de proclamarse vencedor del Trofeo Xacobeo 2026, imponiéndose al Bribón en la última serie disputada en la ría de Pontevedra, y respaldado además por el subcampeonato del mundo conseguido en Nueva York el pasado año. Su progresión durante las dos últimas temporadas le ha consolidado entre los equipos más competitivos del circuito internacional y le convierte también en uno de los aspirantes al título.

El Campeonato de Europa volverá a reunir a algunos de los mejores especialistas de la clase en un escenario tan exigente como el lago Lemán. Las particulares condiciones de viento del lago suizo, unidas al elevado nivel técnico de la flota, convertirán cada prueba en un ejercicio de máxima precisión táctica, donde la regularidad será determinante para optar al podio.

Durante seis jornadas de competición se disputará uno de los títulos más prestigiosos del calendario internacional de los 6 Metros, una clase con más de un siglo de historia que mantiene intacto su prestigio gracias a la combinación de tradición, innovación y excelencia deportiva.

Para el Real Club Náutico de Sanxenxo, la presencia simultánea del Bribón y el Titia vuelve a situar a España entre las grandes potencias internacionales de la clase. Ambos proyectos se han consolidado en los últimos años como referentes del circuito mundial y afrontan el Campeonato de Europa con el objetivo de luchar por las primeras posiciones y mantener el protagonismo de la vela española en una de las clases más emblemáticas de la vela internacional.

La competición se disputará del 19 al 24 de julio, con seis jornadas de regatas en las aguas del lago Lemán, y concluirá con la proclamación de los nuevos campeones de Europa.

Con dos de los equipos más laureados del panorama internacional, España afronta el Campeonato de Europa con el objetivo de volver a situarse en lo más alto de la clase 6 Metros y prolongar el extraordinario momento que vive la flota del Real Club Náutico de Sanxenxo.