Joyería Suiza se incorpora al proyecto del Bribón antes del Campeonato de Europa de 6 Metros

A pocos días para el inicio del Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, el Bribón, vigente campeón del mundo, incorpora a Joyería Suiza, firma de referencia en Vigo, como nuevo patrocinador de su proyecto deportivo.

La alianza une a dos nombres que comparten una misma filosofía basada en la tradición, la excelencia, la precisión y la búsqueda permanente de la máxima calidad. Valores que han convertido tanto al Bribón como a Joyería Suiza en referentes dentro de sus respectivos ámbitos.

El Bribón, con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo, afronta esta cita como uno de los grandes favoritos al título continental y como defensor del Europeo conquistado en Sanxenxo en 2024. El equipo ultima estos días su preparación antes de desplazarse al lago Lemán, en Suiza, donde se reunirá la élite internacional de la clase.

Pedro Campos, armador del Bribón, ha asegurado que es «una satisfacción dar la bienvenida a Joyería Suiza a nuestro proyecto. Compartimos una misma forma de entender la excelencia, el compromiso y la búsqueda de la perfección en cada detalle. Afrontar el Campeonato de Europa con el respaldo de una empresa con tanto prestigio supone un importante estímulo para todo el equipo».

Por parte de Joyería Suiza, su director estratégico, Jorge Fernández de Araoz, ha destacado que «el Bribón representa valores con los que nuestra firma se siente plenamente identificada: historia, precisión, pasión y trabajo en equipo. Para nosotros es un orgullo acompañar a una embarcación que forma parte del patrimonio deportivo de la vela española y desearle el mayor de los éxitos en este Campeonato de Europa»

Como parte del acuerdo, la imagen de Joyería Suiza estará presente en las gorras de los tripulantes del Bribon, así como en las del equipo de tierra y apoyo, acompañando al equipo durante el Campeonato de Europa de 6 Metros y en el resto de sus compromisos deportivos de la temporada.

La incorporación de este nuevo patrocinador refuerza un proyecto deportivo que continúa creciendo alrededor de una de las embarcaciones más laureadas de la vela española y que volverá a situarse entre los principales candidatos a la victoria en una de las citas más prestigiosas del calendario internacional de la clase 6 Metros.