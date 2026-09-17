Juan Carlos I a cuerpo de rey en Sangenjo: comida en un estrella Michelin y fiesta en alta mar

Juan Carlos I ya está de vuelta en uno de sus lugares favoritos. El rey emérito aterrizó este miércoles en Galicia para despedir el verano como más le gusta: rodeado de amigos, con vistas a la ría de Pontevedra y sentado ante una mesa de categoría. Porque puede que las regatas sean la excusa oficial, pero en Sangenjo el padre de Felipe VI también practica otro deporte con auténtica devoción: descubrir (y repetir) los mejores restaurantes de la zona.

Su primera parada dejó claras sus intenciones. Poco después de las dos de la tarde, Juan Carlos I llegó a Casa Solla, el restaurante con una estrella Michelin dirigido por el chef Pepe Solla. Allí lo esperaba un nutrido grupo de amigos, entre ellos el alcalde de Sangenjo, Telmo Martín, acompañado por su esposa, y varios miembros de la tripulación del Bribón.

Un menú de 121 euros para empezar

Durante más de dos horas, el grupo degustó el menú Ribeira, la propuesta más asequible de Casa Solla. Cuesta 121 euros por persona e incluye un pase dedicado a las conchas, tres entrantes, pescado del día y el conocido Soufflé Solla. Después del homenaje, según cuenta La Voz de Galicia, Juan Carlos I regresó a la casa de Pedro Campos en Nanín, convertida desde hace años en su cuartel general gallego.

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La cita más esperada tendrá lugar el viernes, cuando el emérito se embarque con una veintena de amigos y familiares para celebrar su ya tradicional comida en alta mar. Si se repite el menú del verano pasado, no faltarán los mejillones, las sardinas y el jamón, acompañados por vinos de las Rías Bajas y Rioja.

El plan consiste en navegar por la ría y fondear en alguno de los rincones preferidos del monarca. El año pasado eligieron la playa de Chancelas y Combarro.

De restaurante Michelin en restaurante Michelin

La relación de Juan Carlos I con la cocina gallega viene de lejos. Entre sus direcciones imprescindibles se encuentra D’Berto, en O Grove, famoso por sus mariscos y convertido en parada casi obligatoria durante sus estancias en Sangenjo. También conoce Culler de Pau, el restaurante de Javier Olleros distinguido con dos estrellas Michelin, al que ha acudido acompañado por la infanta Margarita, Carlos Zurita y María Zurita.