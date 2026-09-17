La película que enfrentó a Julia Roberts y Nick Nolte detrás de las cámaras: la actriz apenas soportaba a su compañero y llegó a llamarle “repugnante”

Aunque la relación entre los protagonistas de una película suele ser buena, en ocasiones puede que no logren caerse bien y el rodaje se convierta en un infierno. Son muy conocidos los casos de los actores Bette Davis y Joan Crawford en ¿Qué pasó con Baby Jane? o Patrick Swayze y Jennifer Grey en Dirty Dancing. Esto es lo que le pasó a la conocida actriz Julia Roberts con el actor Nick Nolte en la película Me gustan los líos (1994) ya que no podía soportar a su compañero de reparto. En los papeles que interpretaban en esta cinta romántica no se soportaban, pero tampoco en la vida real. En una recordada entrevista del actor Nick Nolte en The New York Times, llegó a referirse a su compañera de reparto como «completamente asquerosa». Aunque la actriz tenía ya cierta fama de difícil, nadie se esperaba este comentario. A su vez el actor Nick Nolte tenía fama de torpe y a veces de tener un comportamiento grosero en los rodajes.

Una situación bastante violenta que fue soportada por el equipo de la película durante el rodaje de Me gustan los líos. La actriz Julia Roberts tampoco se quedó corta en sus comentarios en otra entrevista en The New York Times a principios de la década de los 90: «Desde el momento en que le conocí, nos hicimos la vida imposible y nos sacamos de quicio. Aunque puede ser encantador y amable, también es francamente repugnante. Me odiará por decir esto, pero parece que hace todo lo posible por repeler a la gente. Es un tipo genial».

Una rivalidad que traspasó la pantalla

Los dos actores interpretan en la película Me gustan los líos a dos periodistas que son rivales en Chicago. Al principio de esta cinta los dos están luchando por conseguir la mejor exclusiva y al final acaban uniendo fuerzas al descubrir una oscura trama de corrupción. El actor Nick Nolte interpreta el papel de Peter Brackett, un veterano y reportero que cuenta con mucha experiencia y la actriz Julia Roberts a Sabrina Peterson a una joven periodista que se está abriendo camino en la profesión.

La relación entre ambos actores durante el rodaje fue muy complicada y la tensión en ciertos momentos llegó a ser insoportable. Aunque al principio esa tensión entre ellos era buena para marcar las diferencias entre ambos personajes, al final se convirtió en un problema para el rodaje. Llegó a tal punto que los medios de comunicación filtraron que Julia Roberts y Nick Nolte tuvieron que filmar gran parte de sus escenas por separado utilizando dobles de cuerpo debido a que no se soportaban en el set de rodaje.

El actor Nick Nolte en 2022 volvió a recordar este rodaje en una entrevista a Business Insider: «No he vuelto a hablar con ella, aunque el hacha está enterrada. Quiero decir, lo que pasamos fue absurdo. Fue en parte culpa mía y un poco suya. Julia se casó al principio del rodaje, y yo manejé toda la situación de la manera equivocada».

Una carrera cinematográfica complicada

El actor Nick Nolte ha cumplido ya 85 años y esta es una más de las polémicas por las que será recordado. Este conflictivo actor ha rodado más de 75 películas desde que comenzó su carrera en el mundo del cine en los años 70 y también es admirado por muchos de sus seguidores.

Entre todos sus trabajan destacan sus papeles en sus primeras películas como The Deep (1977), en la que fue por primera vez el protagonista y en el thriller 48 Horas (1982) en la que trabajó junto a Eddie Murphy. Su década dorada fue la de los años noventa en la que trabajó en las películas El príncipe de las mareas (1991) dirigida por Barbra Streisand, papel por el que obtuvo el Globo de Oro y su primera nominación al Oscar, el thriller El cabo del miedo (1991) de Martin Scorsese, Aflicción (1997), gracias a la que consiguió su segunda nominación a los Oscar y la cinta bélica La delgada línea roja (1998) de Terrence Malick.

En los 2000 el actor participó en películas comerciales como Hulk (2003), Hotel Rwanda (2004) y el drama deportivo Warrior (2011) por la que obtuvo su tercera nominación al Oscar, aunque en esta ocasión fue como actor de reparto. Su última aparición en una película ha sido en Ruta de escape (Crime 101) en 2026 en la que compartía cartel con los actores Chris Hemsworth y Mark Ruffalo.

Si os fijáis en esta recopilación de las mejores películas del actor, os daréis cuenta de que no se encuentra la comedia romántica Me gustan los líos. Aunque esta cinta recaudó en la taquilla un total de 61,9 millones de dólares a nivel mundial, no ha pasado como una de las más destacadas ni de la carrera cinematográfica de Julia Roberts ni de Nick Nolte.