Belén Rodríguez atraviesa una nueva etapa marcada por el cuidado de su salud. La colaboradora de televisión ha aprovechado su presencia en los Premios Chicote 2026 para hablar de cómo se encuentra y explicar el importante cambio de hábitos que ha incorporado a su vida después de conseguir dejar de fumar. «Yo estoy muy bien», aseguró Rodríguez ante los medios, dejando claro que actualmente se encuentra satisfecha con su estado y con el proceso que está siguiendo. La colaboradora explicó que el pasado mes se sometió a distintas pruebas médicas y que continúa realizando controles periódicos como parte del seguimiento de su salud.

Uno de los grandes cambios que ha experimentado ha sido abandonar el tabaco. Una decisión que, según reconoció, no ha sido sencilla. «Me ha costado muchísimo», confesó. Rodríguez explicó que ha recaído en varias ocasiones a lo largo del proceso y que finalmente encontró ayuda en profesionales especializados de la sanidad pública.

En concreto, destacó el papel de la Unidad de Tabaquismo de la Seguridad Social, donde asegura haber encontrado el apoyo necesario para conseguir dejar definitivamente el hábito. «Hay que ponerse en manos de profesionales y hay que dejar de fumar», afirmó.

La colaboradora recordó además que comenzó a fumar cuando tenía apenas 15 años. A lo largo de los años consiguió dejarlo durante determinados periodos, pero terminó volviendo a fumar. Ahora, sin embargo, asegura sentirse especialmente satisfecha de haber conseguido romper con esa dependencia.

Rodríguez quiso hacer hincapié en que el tabaco no debe entenderse simplemente como un vicio, sino como una adicción. «No es un vicio, es una adicción», explicó, poniendo en valor la importancia de recibir ayuda profesional cuando sea necesario.

Su nueva rutina incluye también ejercicio y una alimentación más saludable. La colaboradora aseguró que ha diseñado un «planning» alrededor de estos nuevos hábitos, incorporando deporte de lunes a domingo, comida saludable y un periodo de ayuno de 16 horas con el objetivo de controlar su alimentación.

Pero, además del cambio de estilo de vida, Rodríguez continúa sometiéndose a controles médicos. Según explicó, todavía tiene por delante varios años de revisiones y actualmente se muestra tranquila con este seguimiento. «Estoy encantada con mis médicos, confío mucho en ellos», aseguró.

La colaboradora también habló de la importancia de sentirse acompañada durante este proceso y reconoció que, aunque todavía existe la tentación de fumar en determinadas situaciones, está especialmente contenta de haber dejado atrás aspectos cotidianos asociados al tabaco, como llevarlo siempre consigo o convivir con su olor.

«Estoy muy contenta de haberme quitado la dependencia del tabaco», afirmó. Y quiso cerrar su intervención transmitiendo tranquilidad sobre su situación actual: «Estoy bien, estoy limpia. Estoy fenomenal».