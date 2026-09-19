El truco de una maquilladora profesional para lucir unas cejas más definidas: «Marco 3 puntos en la nariz y hago una línea imaginaria hasta el ojo”

El rostro ocupa un lugar central y pequeños detalles pueden modificar por completo la apariencia. Dentro de él, las cejas tienen un papel fundamental porque enmarcan la mirada, aportan equilibrio y ayudan a definir las facciones. Unas cejas cuidadas pueden conseguir que el rostro se vea más armonioso incluso con poco maquillaje.

La maquilladora Susana Marín, en declaraciones a Radio Mitre, destaca que a partir de los 45 años perdió pelo en las cejas y necesita trucos para poder definirlas. Especifica que marca 3 puntos en la nariz y hace una línea imaginaria hasta el ojo. Además en su cuenta explica por qué la forma del arco y el maquillaje de cejas son esenciales para rejuvenecer la mirada. La Academia Española de Dermatología y Venereología afirma que las cejas son una de las partes más importantes en la valoración global de la belleza facial. Además, son una de las principales expresiones del rostro. Su grosor, forma, arco y definición pueden cambiar la apariencia de la mirada y transmitir diferentes expresiones.

Trucos para lucir unas cejas definidas

No existe un único modelo de ceja perfecta: la clave está en encontrar una forma que respete las características naturales de cada rostro. Para conseguir unas cejas definidas, es importante combinar depilación, cuidado, hidratación y maquillaje, evitando eliminar demasiado pelo o marcar líneas artificiales.

La maquilladora tiene claro que con este truco uno marca el inicio, otro define la parte alta y el tercero señala dónde termina la ceja. También aconseja maquillar la línea de agua inferior con un lápiz tono piel. Con ello se reduce el efecto de ojo cansado que se ve a medida que cumplimos años y además permite iluminar el blanco del ojo y, además.

Un buen diseño debe mantener cierta naturalidad y adaptarse a la estructura facial. Desde elegir correctamente el punto de inicio hasta utilizar un lápiz o gel para rellenar pequeños espacios, existen diferentes recursos sencillos que permiten mejorar su aspecto y conseguir unas cejas prolijas y bien definidas.

Los mejores trucos para unas cejas definidas

Respetar la forma natural

Antes de depilar o maquillar las cejas, hay que observar su forma original. El objetivo no debería ser modificarla por completo, sino potenciar el arco y la estructura que ya existen.

Encontrar el punto de inicio

Para conseguir unas cejas equilibradas, el comienzo debe guardar relación con la estructura del rostro. Una referencia habitual consiste en imaginar una línea vertical desde el lateral de la nariz hacia la ceja para determinar dónde debería comenzar.

Definir el arco sin exagerarlo

El arco aporta expresión a la mirada, pero marcarlo demasiado puede generar un resultado artificial. Conviene respetar la zona donde naturalmente se concentra el mayor crecimiento del pelo.

Rellenar los espacios

Un lápiz, sombra o producto específico para cejas puede utilizarse para cubrir pequeñas zonas con menos densidad. Lo recomendable es realizar trazos finos que imiten el pelo en lugar de dibujar una línea continua.

Elegir un tono adecuado

El color del producto es fundamental. Para un resultado natural, se recomienda elegir un tono similar al de las cejas o ligeramente más claro, evitando contrastes demasiado marcados.

Peinar antes y después

Un cepillo específico ayuda a ordenar los pelos y permite detectar qué zonas necesitan definición. Después del maquillaje, volver a peinarlas ayuda a integrar el producto y conseguir un acabado más natural.

Fijar el resultado

Los geles para cejas permiten mantener los pelos en su lugar durante más tiempo. Pueden utilizarse transparentes o con color, según la intensidad que se quiera conseguir.

Cuidar e hidratar las cejas

La definición también depende del estado del pelo. Una rutina de cuidado que incluya limpieza e hidratación puede ayudar a mantener las cejas en mejores condiciones y evitar que se vean secas o descuidadas.

Consejos para mantener las cejas definidas

No depilar en exceso. Unas cejas demasiado finas pueden modificar la expresión del rostro.

No buscar una simetría perfecta. Las cejas naturales no son idénticas y forzar su igualdad puede generar un resultado artificial.

Utilizar productos específicos. Lápices, sombras y geles diseñados para cejas permiten conseguir mayor precisión.

Para tener una mejor y rejuvenecedora mirada

E-peptide eye serum de Lico

Este sérum ultraligero que ayuda a mejorar la apariencia de bolsas por retención de líquidos, ojeras y párpados caídos con resultados inmediatos, está formulado específicamente para combatir el cansancio, la falta de firmeza y la congestión del contorno ocular.

A diferencia de otros contornos de ojos tradicionales, su textura y formulación permiten una aplicación 360° que abarca también el párpado superior para combatir la flacidez con un efecto lifting visible.

Por la mañana, aplica una gota del tamaño de una lenteja. Extiende con suaves toques sobre el contorno de ojos y el hueso de la ceja para tratar el párpado superior. Evita la aplicación directa en el párpado móvil, el lagrimal o zonas excesivamente cercanas al ojo.

Lluminating eye mask de Grace & Stella

El azul es el color de la calma, y esa es precisamente la sensación que inspiran estos parches de hidrogel para el contorno de ojos, formulados para aportar frescura, hidratación y bienestar a la mirada.

Enriquecidos con niacinamida y ácido hialurónico, ayudan a restaurar la hidratación de la delicada piel del contorno, mejorando su aspecto y suavidad. Su acción descongestionante contribuye a reducir la hinchazón y la apariencia de ojeras, mientras combate la sequedad y deja la piel visiblemente más lisa, luminosa y revitalizada.