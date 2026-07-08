El secreto para un maquillaje impecable en verano está en los productos ‘waterproof’: estos son los imprescindibles

Para muchos, el verano es la mejor estación del año, el momento en el que el moreno, la relajación en las vacaciones y el buen tiempo sacan tu mejor versión. Sólo hay un factor de nuestro día a día que se resiste a las condiciones de esta época del año: el maquillaje. Si bien es cierto que el efecto buena cara que el bronceado proporciona hace que no usemos tanto maquillaje como en el día a día, seguramente te haya pasado que el poco que intentas introducir se resista a mantenerse. Razones tiene, de sobra, para que esto ocurra, porque entre la humedad, los baños y el devenir de los días… Suerte que para solventarlo están las fórmulas waterproof.

La evolución en el mundo de la cosmética y el maquillaje avanza a pasos agigantados. Donde antes este tipo de fórmulas resistentes al agua y al sudor sólo se encontraban en determinados productos, hoy hay todo un abanico de posibilidades y productos para conseguir que el maquillaje se resista todo el día. Puedes encontrar bases, correctores, máscaras de pestañas… Productos para maquillar y para desmaquillar.

La resistencia de este tipo de productos al agua descarta por descontado una limpieza tradicional con agua y jabón. Y desmaquillarse es algo especialmente importante y debe hacerse con productos específicos para ello. Por eso, hemos recopilado una selección de nuestros productos favoritos que deberían formar parte del neceser de verano.

‘Volume Effect Faux Cils Waterproof’ de Yves Saint Laurent

Además de volumen y longitud, la fórmula de la máscara de pestañas Volume Effect Faux Cils Waterproof de Yves Saint Laurent es una de las más potentes en cuanto a los beneficios que proporciona. Su fórmula está enriquecida con vitamina B5 y aceite de argán. Consigue un efecto pestaña postiza y con fórmula que resiste todo el día.

‘Sensibio H2O Eye’, de Bioderma

Pocos desmaquillantes que hayamos probado tienen la suavidad y la facilidad para retirar la máscara de pestañas que la solución micelar Sensibio H2O Eye para ojos, de Bioderma. Este producto, recomendado en parafarmacias, utiliza una tecnología micelar que es capaz de retirar todo tipo de maquillajes en la zona de los ojos y los labios sin tener que friccionar y dañar las pestañas.

3ina ‘Makeup The 24h Pen Eyeliner’

Elegir una herramienta para el eyeliner es algo tan personal como el propio estilo del maquillaje. Si eres team pen eyeliner, 3ina tiene entre sus formatos resistentes el 3ina Makeup The 24h Pen Eyeliner. El resultado es un acabado mate de alta pigmentación que puedes aplicar encima de base o sombras y, una vez que se seque, disfrutar de él todo el día.

Rimmel London ‘Exaggerate Automatic Eyeliner Waterproof’

Cambia el formato y también la fórmula cuando hablamos del Rimmel London Exaggerate Automatic Eyeliner Waterproof. Tiene una punta de pincel que facilita el delineado y es perfecto si no tienes mucha práctica con este tipo de productos. Además, gracias a su fórmula cremosa, el delineado es mucho más intenso y fácil de deslizar.

‘Watertone’ de Make Up For Ever

Entrando en las bases de maquillaje, la opción de Make Up For Ever es una de nuestras elegidas por varias razones. La primera está formulada en un 94% a base de ingredientes de origen natural. Además, tiene un acabado luminoso y brillante que resiste cualquier ola de calor.

‘Transparent Stick SPF 50+’ de Heliocare

Dentro de la gama deportiva de Cantabria Labs aparece el Transparent Stick SPF 50+ de Heliocare. Con su formato en stick es fácil de aplicar y, además, está creado a prueba de sudor. Y aunque puede no parecer un producto de maquillaje como tal, siempre es algo que echar al bolso y que aplicar cuando quieres lucir bronceado sin tener que echarte base de maquillaje.