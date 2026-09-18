Lamine Yamal reivindica su importancia en el gol de Ferran Torres: «La gente no lo ve»

Lamine Yamal ha tenido una entrevista profunda con Jorge Valdano, donde se ha dejado conocer más allá del fútbol y ha tratado algunos temas delicados. En la charla completa del ex futbolista del Real Madrid y la estrella del Barcelona, el internacional español reflexiona sobre su rendimiento en el Mundial, con varios aspectos claves.

El extremo ganó el trofeo más importante del fútbol con 19 años. Sin embargo, no se queda satisfecho con su actuación individual: «Después de ganar el Mundial no estaba contento. Hice muchas cosas que la gente no vio, pero no estaba contento por mí, porque para mí podría haber hecho más. Creo que sí que apoyé al equipo, pero tengo muchas ganas de que llegue el próximo».

“𝑬𝒏 𝒆𝒍 𝒈𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒂𝒏…” 🗣️ Lamine Yamal hablando para ‘𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐚𝐛𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥’. 🎙️ Toda la entrevista en #UniversoValdano ya está disponible 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐈𝐒 registrándote con el correo en @movistarplus.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ausel4Tyhb — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 18, 2026

La capacidad para atraer jugadores no es tan vistosa, pero sí que resulta muy efectiva. Yamal resalta que tuvo un papel crucial y desapercibido en el gol de Ferran Torres en la final frente a Argentina: «La gente no se da cuenta. Solo con la conducción estoy con dos defensas y Pedro Porro centra solo, yo me doy cuenta de esas cosas. Los que saben de fútbol lo valoran».

El jugador se enfrento a uno de los mayores ídolos del Barcelona, Leo Messi. En la entrevista con Valdano en Movistar Plus, el extremo recuerda la famosa foto del argentino bañándole cuando era pequeño: «No sabía donde estaba en ese momento, pero es algo muy especial. Me toco a mí vivirlo y luego me tocó enfrentarlo en la final del Mundial, son cosas que solo pasan en el fútbol».

Las palabras de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro

La entrevista con Jorge Valdano se hizo notar desde el primer anticipo, donde el internacional español dejo las cosas claras respecto a su visión sobre el Balón de Oro: «Creo que los mejores del mundo somos dos, Mbappé y yo, y este año me lo merecería yo por lo que he ganado». El Barcelona también está trabajando en la campaña para que su canterano se lleve el galardón.

El futbolista no tiene problemas para hablar de temas delicados como el racismo. En el anterior adelanto, expuso su opinión sobre un incidente durante un clásico: «El vídeo que salió, que nos decían de todo a mí y a Raphinha, y la gente se sorprendió de mi reacción. Que alguien me llame negro no me va a molestar en nada, si soy negro. Otra cosa es que esté mal, porque él lo dice para ofenderme».