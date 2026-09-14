Lamine Yamal: «Me merezco el Balón de Oro, todo el mundo lo sabe»

Lamine Yamal ha empezado a hacer su campaña para ganar el Balón de Oro. La estrella del Barcelona, consciente de que la gala está a la vuelta de la esquina, se ha posicionado sobre quién debería ganarlo este año. Después de que Kylian Mbappé se señalase a sí mismo, el delantero culé ha decidido también hacer lo mismo y hacer un llamamiento a los votantes para que sea él el que levante el trofeo.

Hasta ahora solo su entorno se había atrevido a poner el nombre de Lamine en la cima. Tanto sus compañeros en el vestuario como Hansi Flick dejaron claro que debía ser el de Rocafona quien se llevase el Balón de Oro a casa. Después de quedar segundo en la pasada edición por detrás de Ousmane Dembélé, Yamal no tiene ninguna duda de que este año no ha tenido a nadie por delante de él: «Yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado», comentó.

Un premio que se considera el más idóneo después de haber ganado Liga y Supercopa con el Barcelona, además del Mundial con España: «¿A quién se lo van a dar?» Eso ya es una conversación más larga. Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, esos dos somos Mbappé y yo. Está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe», confesó en Movistar.

Hasta ahora, el discurso de Lamine Yamal no había sido tan sincero. Hasta ahora solo ha levantado el Golden Boy y cree que ahora es el momento de subir al escalón más alto. Así hablaba hace unos días en la previa de Champions contra el Feyenoord cuando se conoció la lista de candidatos: «No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la Selección fue increíble. Opciones tengo porque hice un gran año. No creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. No suplicaré nada», dijo.

«Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo». ‼️ 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍, en exclusiva en #UniversoValdano.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YJmUZBVLaU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 13, 2026

Lamine comienza la guerra con Mbappé por el Balón de Oro

Mbappé tampoco se ha quedado callado. Antes de que hablase Lamine, el francés también lanzó el mismo discurso: «Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, se te asocia a estos premios. Cuando la gente me ve en la calle, habla de esto. Es un premio que para cada jugador es muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante. Pero queda mucho tiempo. Y la gente tiene la libertad de pensar quién es el mejor jugador del mundo».

Además, reconoció que se siente el mejor jugador del mundo: «Yo siempre, pero es algo muy personal. Cada uno tiene su opinión. Unos pensarán que sí, otros que no. Es un debate… No todos deben pensar como yo. Este año puede ser bueno para ganar el Balón de Oro, pero lo votan los periodistas y elegirán ellos».

Una guerra a la que también se ha sumado el vigente campeón, Ousmane Dembélé: «Fui claramente mejor en los momentos decisivos. Y eso cuenta. Es el primer criterio, ¿no? Soy un competidor, así que mi objetivo es volver a ganarlo. Pero, como ya he dicho, tampoco me obsesiono con ello. A veces lo comento con mi entorno: nos decimos que este año va a ser difícil, que el Balón de Oro está muy abierto, pero ya veremos», dijo.