El Barcelona se mueve para que Lamine Yamal gane el Balón de Oro arrinconando a Rodri

La presencia de varios candidatos por parte de un mismo equipo al Balón de Oro puede jugar en su contra a la hora de determinar el ganador. Una lección que ha aprendido el FC Barcelona y que le ha llevado a tomar una decisión: Lamine Yamal es su ‘caballo ganador’. El club blaugrana también cuenta con la candidatura de Rodri Hernández, mejor jugador del Mundial, en sus filas. Sin embargo, la presencia mediática de Lamine y la voluntad del Barça de situar a su gran estrella en el máximo escalón individual juegan en su contra.

El primer representante culé en posicionarse del lado del futbolista de Rocafonda ha sido Hansi Flick. El técnico alemán, acostumbrado a ser comedido con las valoraciones individuales de sus jugadores, se rindió a Lamine Yamal tras la goleada (5-1) ante el Feyenoord en el estreno en Champions. «Es especial. Nadie tiene esto como él. Creo que se lo merece», comentó Flick al respecto del Balón de Oro en sala de prensa.

Tampoco ha favorecido a la candidatura de Rodri Hernández su reciente desliz público en Mestalla. El centrocampista fue captado por las cámaras mientras se refería al Valencia con expresiones como «qué malos son» o «son muy flojos» en una conversación con Pau Cubarsí. Rodri no tardó en pedir perdón públicamente, disculpándose con el club y su afición tras el encuentro ante el Feyenoord y argumentando que se trataba de «una expresión de sorpresa». Pese a la reacción, el deterioro de la imagen pública del MVP del pasado Mundial puede pasarle factura en su candidatura al Balón de Oro.

Otro aspecto que puede jugar a favor de Lamine Yamal y en contra de Rodri es la fatiga del votante. El ex del Manchester City ya sabe lo que es ganar el premio, tras imponerse de manera sorprendente a Vinicius Junior en la gala de 2024. Con un triunfo de Lamine Yamal, el atacante estrenaría su nombre en el palmarés del premio y comenzaría a acompañar con títulos individuales una carrera que ya cuenta con un Mundial, una Eurocopa y tres Ligas.

Rodri-Lamine: fútbol de selecciones frente al de clubes

La división de votos entre los futbolistas de su plantilla incita a que el Barça se decida entre sus dos principales contendientes al Balón de Oro. Precisamente, el reparto de votos entre Vinicius Junior y Jude Bellingham en 2024 (segundo y tercero en el premio) fue uno de los motivos que propició que Rodri se impusiera en el recuento final. Las candidaturas de Lamine Yamal y Rodri Hernández en este 2026 enfrentan la importancia del fútbol de clubes contra el de selecciones.

El extremo culé tuvo una gran temporada a nivel de clubes con el FC Barcelona, con el que anotó 24 goles y repartió 17 asistencias entre todas las competiciones. Lamine fue el líder futbolístico de un conjunto culé que levantó la Liga y la Supercopa de España; aunque volvió a naufragar en las rondas finales de la Champions.

Rodri, por su parte, vivió una campaña discreta en el Manchester City, con el que comenzó a tener relevancia en la segunda mitad de temporada… pero insuficiente para imponerse en Premier y evitar una contundente eliminación ante el Real Madrid en dieciseisavos de Champions.

La candidatura del centrocampista se basa en su brillante rendimiento en el Mundial. Rodri fue el eje sobre el que se construyó el título de la selección española, lo que le valió ser elegido como MVP del torneo. Por el contrario, Lamine Yamal disputó un discreto Mundial pese al éxito colectivo cosechado por España. El próximo 26 de octubre se conocerá el ganador del premio, aunque el FC Barcelona ya ha tomado partido. Lamine Yamal es su candidato.