Rodri pide perdón al Valencia por llamarles «malos» y «flojos»: «Fue una expresión de sorpresa, no quise burlarme»

Rodri Hernández ha pedido perdón públicamente al Valencia después de las palabras que les dedicó durante el partido de Liga que disputó el Barcelona en Mestalla, donde ganaron 0-5. El futbolista fue captado en el banquillo opinando sobre el conjunto che, diciendo «qué malos son» o «son muy flojos». Tras ganar al Feyenoord, ha aclarado que no pretendía «burlarse» del equipo valenciano. «Quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa», ha señalado.

«Ante la controversia que se ha generado por el video del otro día, en esta vida cuando uno comete un error hay que salir a pedir disculpas, este es el caso», ha dicho Rodri. «Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se han podido sentir ofendidos: seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya sentido ofendido», ha explicado.

El futbolista ha revelado que llamó a Gayá y ha matizado el momento en el que se produce la conversación en el banquillo donde pronuncia esas desafortunadas palabras: «Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo, a él y a toda la plantilla. Quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa y cualquiera que vea el vídeo lo puede ver; en ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario».

Rodri ha dicho que en su caso desea que el Valencia «vuelva al lugar que le corresponde», porque se trata de «uno de los mejores clubes de esta Liga». «Me gustaría decir que era una conversación privada; las cosas pueden haberse sacado de contexto, pero en ningún caso quise perder el respeto», ha indicado el madrileño.

El madrileño se ha excusado de esta manera de haberse referido en esos términos al Valencia, en la goleada en Mestalla. El conjunto culé no dio opción a un equipo que realmente no llegó a inquietar a los de Flick, propiciando las palabras de Rodri en el banquillo cuando fue sustituido.